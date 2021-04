Familie als großer Schutzraum

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird bundesweit als Pannenonkel der Pandemie verlacht. Woher nimmt der CDU-Chef diese Resilienz, die ihn in 25 Jahren Berufspolitik durch so viele Krisen getragen hat? Das Geheimnis seiner Steherqualitäten liegt wohl in seinem Umfeld in Aachen-Burtscheid begründet. Anders als viele Spitzenpolitiker ist Laschet nicht in reinen Zweckbeziehungen sozial vereinsamt.

Dafür sorgt seine Frau Susanne, eine herzliche Buchhändlerin. Sie ist seine Sandkastenliebe. Laschet wuchs mit drei Brüdern auf, Susanne mit drei Schwestern. Die in den 70er- und 80er-Jahren sehr aktive katholische Kirchengemeinde in Burtscheid hat zwei sehr unterschiedliche Familien zusammengeführt. Hier die Aufsteiger mit Vater Heinz Laschet, der vom Kohlekumpel zum Grundschullehrer umschulte. Dort die großbürgerlichen Ma-langrés. Susannes Vater, IHK-Präsident Heinz Malangré, leitete den Kirchenchor, in dem seine Tochter und Armin Laschet aktiv waren. Dort hat es gefunkt.

Laschet wohnt bis heute in seinem Reihenhaus. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen empfingen die Laschets herzlich gern Gäste, erzählt ein Jugendfreund. Laschets Elternhaus liegt um die Ecke. Dort lebt der 86-jährige Vater Heinz, der dem Sohn zur CDU-Vorsitzwahl seine alte Bergmannsmarke als Glücksbringer zusteckte. Eine strikte Grenze zwischen Privatleben und Politik gibt es bei Laschet nie. Für den 60-Jährigen gilt das Motto: Familie ist Schutzraum, Diskussionsort, vertraulichster Beratungszirkel.

Laschets Brüder zählen zu seinen wichtigsten Beratern. Zwei arbeiten als Rechtsanwälte in Köln, einer als Ingenieur bei Vodafone in Düsseldorf. Sie helfen ihm bei wichtigen Reden. Laschet hat drei erwachsene Kinder. Sein ältester Sohn Johannes arbeitet als Influencer-Model „Joe“, dessen Dandy-Fotos der Papa gegen Häme verteidigt. Mit Tochter Eva posiert Laschet beim Konzert von Mark Forster. Mit Sohn Julius, einem Kreisliga-Fußballer vom Burtscheider TV, flaniert er bei der Premiere des Toni-Kroos-Films über den roten Teppich.

Wohin das politische Schicksal „diese Laschets“ auch führen wird: Das Schönste an Berlin wird die Heimreise nach Burtscheid bleiben.