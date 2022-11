Faeser will eine harte Linie fahren

Für ihren ersten Auftritt vor der Herbsttagung des Bundeskriminalamts in Wiesbaden will sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nicht mit einer Allerweltsrede zur Sicherheitspolitik begnügen. Sie nutzt am Mittwoch die Gelegenheit, eine neue Strategie gegen eines der nicht nur aus ihrer Sicht derzeit bedrohlichsten Phänomene in der Welt des Verbrechens vorzustellen – die Organisierte

...