Faeser sichert Hilfe zu

Berlin. Ein Jahr nach der Rückkehr der militant-islamistischen Taliban an die Macht hat die Bundesregierung allen einst für deutsche Stellen arbeitenden Ortskräften versichert, dass sie Afghanistan noch verlassen können. „Wir lassen die afghanischen Ortskräfte nicht zurück“, schrieb Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Sonntag auf Twitter. Noch immer warten mehrere Tausend Menschen auf ihre Ausreise aus dem Land, in dem Gewalt und Hunger herrschen, grundlegende Rechte von Frauen eingeschränkt sind und Journalisten verfolgt und eingeschüchtert werden. Für den Jahrestag der Machtübernahme an diesem Montag riefen die Taliban einen Feiertag aus – für sie symbolisiert er den „Sieg“ über die USA und ihre Verbündete. Die Taliban konnten vor einem Jahr ohne bedeutende Gegenwehr der afghanischen Streitkräfte das Land am Hindukusch nach und nach unter ihre Kontrolle bringen. Vorangegangen war der Abzug der Nato-Truppen. dpa

