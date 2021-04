Exzessive Gewalt

Minneapolis. Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft direkt für Tod des Afroamerikaners George Floyd (46) verantwortlich. Die exzessive und erbarmungslose Gewaltanwendung des Angeklagten habe Floyd getötet, sagte Staatsanwalt Steve Schleicher am Montag in seinem Schlussplädoyer am Gericht in Minneapolis. Floyd habe Chauvin bei dem Vorfall am 25. Mai vergangenen Jahres bis zu seinem letzten Atemzug gebeten, ihn atmen zu lassen, während dieser neun Minuten und 29 Sekunden erbarmungslos auf ihm gekniet habe. Damit habe der Angeklagte klar gegen die Regeln für Polizeieinsätze verstoßen.

Nach Ansicht der Verteidigung ist Chauvins Schuld an Floyds Tod nicht zweifelsfrei bewiesen. Falls nur ein Aspekt fehle, ein begründeter Zweifel bestehe, müsse das Urteil auf nicht schuldig lauten, forderte Anwalt Eric Nelson in seinem Schlussplädoye. An die Geschworenen gerichtet sagte er, bei Chauvins Handeln gabe es sich um berechtigte Gewaltanwendung im Rahmen eines „dynamischen“ Polizeieinsatzes gehandelt. Floyd habe sich der Verhaftung widersetzt, betonte der Anwalt. dpa