Exporte von Waffen sinken weiter

Berlin. Der Rückgang der deutschen Rüstungsexporte hält auch in diesem Jahr an. In den ersten drei Monaten hat die Bundesregierung Ausfuhren im Wert von 978 Millionen Euro genehmigt – 16 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Politikerin Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Noch stärker zurück gingen die besonders heiklen Lieferungen an Drittstaaten, die nicht der EU oder der Nato angehören oder diesen Ländern gleichgestellt sind – wie etwa Australien. Ihr Wert sank um 43 Prozent von 615 auf 353 Millionen Euro. Bereits 2020 waren die Genehmigungen von Rüstungsexporten nach einem Rekord 2019 um mehr als ein Viertel von 8,015 auf 5,82 Milliarden Euro geschrumpft.

Brisant an den neuen Zahlen ist allerdings, dass unter den Empfängern von Kriegswaffen – wie zum Beispiel Panzern, Geschützen oder Kampfflugzeugen – das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik stehende Golfemirat Katar mit 31,4 Millionen Euro die Nummer eins ist. Dagdelen kritisierte vor allem die Rüstungskooperation mit Katar. „Ausgerechnet Katar, dem vorgeworfen wird, international Terrorgruppen zu unterstützen und die Muslimbrüder zu fördern, zum Hauptempfänger deutscher Kriegswaffen zu machen, ist einfach nur verantwortungslos und muss sofort aufhören“, sagte die Politikerin dpa