Experten warnen vor Panik

Berlin/Washington. Im Westen steigt die Nervosität nach der Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, er habe seine „Abschreckungskräfte“ in Alarmbereitschaft versetzt. Was hinter seinem Befehl steckt und wie Experten die Lage bewerten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine russische Iskander-K-Rakete wird während einer Militärübung am 19. Februar auf einem Truppenübungsplatz in Russland abgeschossen. © dpa/Russian Defense Ministry

Was hat Putin genau gesagt?

„Ich weise den Verteidigungsminister und den Generalstabschef an, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in besondere Kampfbereitschaft zu versetzen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Sonntag. Er begründete dies mit „aggressiven Äußerungen“ von Spitzenpolitikern aus Nato-Staaten und dem „unfreundlichen“ Verhalten westlicher Länder gegenüber der russischen Wirtschaft. Das Verteidigungsministerium versetzte die „Abschreckungswaffen“ der Atommacht formell in verstärkte Alarmbereitschaft. Minister Sergej Schoigu nannte dabei die strategischen Raketentruppen (Langstreckenraketen), die Nord- und die Pazifikflotte (U-Boote) und die Fernfliegerkräfte (Langstreckenbomber).

Welche Stufen gibt es für den Einsatz?

Es sind vier Bereitschaftsstufen eingerichtet. Die erste Stufe liegt in Friedenszeiten vor. Bei Manövern werden oft nur Raketenattrappen eingesetzt. Bei der zweiten Stufe, die derzeit vorliegt, handelt es sich um Alarmbereitschaft. Ein Teil der Waffen wird verlegt, aber noch nicht scharf gestellt. Landgestützte Interkontinentalraketen werden etwa über mehrere Gebiete verteilt, um sie weniger anfällig für den Erstschlag zu machen. Die dritte Stufe markiert die unmittelbare Einsatzbereitschaft. Die Raketen fahren mit Sprengköpfen in ihre Stellungen. Die vierte Stufe bedeutet Krieg.

Wie ernst ist Putins Drohung?

Fachleute warnen vor Panik. „Putin sieht, wie stark die internationale Unterstützung für die Ukraine ist, welche westlichen Länder plötzlich Waffen liefern und wie die Bevölkerung dort reagiert“, sagte der Russland-Experte Gustav Gressel von der Berliner Denkfabrik European Council on Foreign Relations. „Für ihn gibt es nur noch eine Möglichkeit, die öffentliche Meinung und das Bewusstsein der Entscheidungsträger im Westen zu seinen Gunsten zu beeinflussen: die Gefahr eines Atomkrieges an die Wand zu malen.“ Der Kremlchef spiele mit dieser Angst, um Zugeständnisse zu erzwingen. „Wir stolpern nicht in den Dritten Weltkrieg“, so Gressel. Es bestehen noch reguläre Kontakte zwischen den Generalstäben der Atommächte USA, Großbritannien, Frankreich und Russland. Seit dem Kalten Krieg kommunizieren Moskau und der Westen über Hotlines.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie definiert Russland seine Politik der nuklearen Abschreckung?

Im Juni 2020 hat Putin ein Dekret über „Grundsätze über die Politik der nuklearen Abschreckung“ erlassen. Ein Atomwaffeneinsatz kann demnach erwogen werden, wenn Russland militärisch bedroht wird – harsche Wirtschaftssanktionen wie der Ausschluss des Landes vom internationalen Zahlungssystem Swift sind in den „Grundsätzen“ nicht erwähnt. Zweitens reserviert Moskau für sich die nukleare Option, sollte ein schwerer konventioneller Angriff auf russische Kernwaffenbasen stattfinden. Bei einer nuklearen Attacke soll dem Gegner ein „inakzeptabler Schaden“ zugefügt werden. Ein Teil der Abschreckung besteht aber auch aus „Informationsoperationen zur Beeinflussung von Entscheidungen in anderen Staaten“ – dazu zählen die Spitzenvertreter der Politik wie auch die Öffentlichkeit. Genau diese Absicht steht hinter Putins jüngster Drohung.

Wer entscheidet in Russland über den Atomwaffeneinsatz?

Auch dies ist in den „Grundsätzen über die Politik der nuklearen Abschreckung“ geregelt. Demnach entscheidet allein der Präsident. Sollte der Staatschef ums Leben kommen, ist sein designierter Nachfolger am Zug. Würde der ebenfalls ausfallen, stehen als Ersatz zunächst der Verteidigungsminister und danach der Generalstabschef zur Verfügung. Alle drei bekommen den „schwarzen Koffer“– der in Wahrheit ein Metallkoffer ist – mit den Atomcodes. Aber nur der Präsident beschließt den Kernwaffeneinsatz.

Wie groß ist das russische Atom-Arsenal?

Offizielle Angaben zum russischen Atompotenzial gibt es nicht. Am verlässlichsten ist die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe für Langstreckenraketen (5500 bis 15 000 Kilometer Reichweite), die bei 1600 liegt. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl von nuklearen Sprengköpfen für Kurz- und Mittelstreckenraketen (bis 5500 Kilometer Reichweite). Westliche Analysten schätzen die Zahl auf 2000.

Ist auch Europa bedroht?

Theoretisch ja. So hat Russland Iskander-Werfer in Kaliningrad (527 Kilometer Luftlinie nach Berlin, 1453 Kilometer nach Lissabon) stationiert. Zudem wären seegestützte Marschflugkörper (rund 1000 Kilometer Reichweite) im Mittelmeer oder Mittelstreckenbomber mit Marschflugkörpern (2000 Kilometer Reichweite) eine potenzielle Bedrohung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie reagiert der Westen auf Putins Drohung?

Amerika gibt sich offiziell unaufgeregt. Putins Drohung bezeichnete Regierungssprecherin Jen Psaki als ungerechtfertigte Aggression, der man „entgegentreten“ werde. Sie weigerte sich jedoch zu erklären, ob die USA ihrerseits das eigene und rund 5400 Sprengköpfe umfassende Nukleararsenal angesichts der russischen Drohungen in erhöhte Einsatzbereitschaft versetzt hat.