Berlin. Die Nachrichten rund um den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca reißen nicht ab. Am Freitag erklärte Bulgarien trotz steigender Infektionszahlen, die Impfung mit dem Vakzin vorsorglich auszusetzen. Zuvor hatten auch andere Länder wie Dänemark, Island, Norwegen oder Österreich die Immunisierung mit dem Impfstoff AZD1222 ganz oder teilweise gestoppt. Grund sind Berichte über Blutgerinnsel (Thrombosen), die in einem Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten und in einigen Fällen zum Tod der Betroffenen geführt hatten.

Deutsche Experten sehen jedoch bislang keine Verbindung zwischen Impfung und Thrombosen. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betonte, es gebe keinen Grund, den Impfstoff nicht einzusetzen. Experten hätten eine Untersuchung zu den Berichten eingeleitet. Das in Deutschland für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erklärte am Donnerstagabend in einer Mitteilung, in Übereinstimmung mit der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) überwiege aus Sicht des PEI der Nutzen der Impfung die bekannten Risiken. Es gebe derzeit keinen Hinweis, dass die Impfung diese Erkrankungen verursacht habe, hieß es weiter.

Zehn Millionen Datensätze

Der Impfstoff Astrazeneca steht weiter in der Kritik. © dpa

Astrazeneca selbst erklärte am Freitag, eine Analyse von mehr als zehn Millionen Datensätzen habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Lungenembolien oder tiefe Venenthrombosen gezeigt. Tatsächlich kämen diese Ereignisse unter Geimpften sogar seltener vor als in der Allgemeinbevölkerung. Bis zum 10. März sind laut EMA 30 Fälle von sogenannten thromboembolischen Ereignissen bei mehr als fünf Millionen mit AZD1222 Geimpften im europäischen Wirtschaftsraum gemeldet worden.

Infektiologe Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing sagte: „In Deutschland gibt es jährlich 100 000 Todesfälle aufgrund von thromboembolischen Ereignissen, diese stellen derzeit die dritthäufigste Todesursache dar.“ Es gebe derzeit auf wissenschaftlicher Faktenbasis keinen Grund, an der Sicherheit des Impfstoffes zu zweifeln. Immunologe Leif-Erik Sander von der Berliner Charité betonte, es sei wichtig, dass allen Ereignissen nachgegangen werde. „Ich sehe aber aktuell keinen Grund zur Sorge.“ Ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombosen sei eher nicht zu erwarten.

Nach dem vorübergehend gestoppten Einsatz des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca in Dänemark und anderen Staaten mehrt sich die Kritik am Vorgehen der Länder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies am Freitag auf die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. „Ich bedaure es, dass auf dieser Grundlage – Wissensstand jetzt Freitagvormittag – einige Länder in der Europäischen Union das Impfen mit Astrazeneca ausgesetzt haben“, erklärte der CDU-Politiker. „Mit dem, was wir bisher wissen, ist der Nutzen (...) bei Weitem höher als das Risiko.“ Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte am Freitag, es gebe derzeit keinen Hinweis auf statistische Auffälligkeiten. / ZRBdpa