Ex-Regierungschef Berlusconi auf Intensivstation

Mailand. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, der 86 Jahre alte Parlamentarier werde in der Klinik San Raffaele in Mailand auf der Intensivstation behandelt. Auch die Nachrichtenagentur Ansa meldete seine Einlieferung in ein Krankenhaus.

Eine offizielle Bestätigung der Familie des Politikers und Medienunternehmers oder der Partei Forza Italia gab es zunächst nicht. Den Berichten zufolge wird Berlusconi wegen Herz-Kreislauf-Problemen behandelt. Er war erst vergangenen Donnerstag nach einem viertägigen Aufenthalt in jener Klinik - offiziell wegen Routineuntersuchungen - entlassen worden.