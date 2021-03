München. Der ehemalige Prior des Klosters Andechs, Anselm Bilgri, will seinen langjährigen Freund heiraten. Am 12. März werde Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sie beide trauen, sagte Bilgri am Mittwoch im Münchner Presseclub. „Ich möchte jetzt reinen Tisch machen – und möchte aber katholischer Priester bleiben“, betonte der 67-Jährige, der seine Homosexualität bislang nicht öffentlich gemacht hatte. Wie die „Bunte“ berichtet, ist Bilgris Freund 27 Jahre jünger und Manager. Der Ex-Mönch sagte der Zeitschrift: „Ich wusste schon im Kloster, dass ich auf Männer stehe.“ In München fügte er hinzu: „Ich hab einfach gedacht: Wir sind alle sterblich, und ich will ja nicht immer mein Leben lang heimlich leben, sondern es offiziell machen.“

Im Dezember hatte Bilgri bekanntgegeben, aus der römisch-katholischen Kirche zu den Alt-Katholiken übergetreten zu sein. Der ehemalige Benediktinermönch arbeitet heute als Buchautor, Coach und Vortragsredner in München. dpa