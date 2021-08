Evakuierte jetzt in US-Base

Ramstein. Erste Schutzsuchende aus Afghanistan sind in einer US-Militäranlage in Kaiserslautern eingetroffen. In den Rhine Ordnance Barracks könnten vorübergehend etwa 2000 Menschen bleiben, teilte die US-Army in ihrem europäischen Hauptquartier in Wiesbaden mit. Der Landrat von Kaiserslautern, Ralf Leßmeister, verwies auf den humanitären Charakter. „Wenn man die Bilder in Kabul auf dem Flughafen und die Medienberichterstattung in Afghanistan aktuell verfolgt, ist es ein Gebot der Mitmenschlichkeit, diesen traumatisierten Menschen Hilfe anzubieten“, so der CDU-Politiker.

Nach US-Informationen seien bis jetzt rund 8500 Schutzsuchende aus Afghanistan auf die benachbarte Air Base Ramstein evakuiert und in Hangars und einer Zeltstadt untergebracht worden, sagte Leßmeister.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten in Ramstein für bis zu 10 000 Personen könnten bei Bedarf bis zu 4000 Menschen in den Rhine Ordnance Barracks untergebracht werden. Weitere 4000 Plätze stehen auf dem US-Army-Standort in Grafenwöhr (Bayern) bereit.

Der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Amerikas in Ramstein ist seit Freitag ein Drehkreuz für Flüchtende aus Afghanistan. Nach US-Informationen seien bereits rund 1000 Menschen in die USA weitergeflogen, sagte Leßmeister. Ungeachtet dessen liegen vereinzelte Asylgesuche vor. Zahlen nannte der Landrat nicht.

Die US-Army in Wiesbaden hatte am Dienstag mitgeteilt, man arbeite „Hand in Hand“ mit der Bundesregierung und weiteren Partnern, um für Unterbringung sowie Verpflegung und medizinische Betreuung zu sorgen.

In Ramstein sprach Bürgermeister Ralf Hechler von einer großen Anteilnahme der Bevölkerung mit den Menschen in und aus Afghanistan. „Sehr viele Menschen sind besorgt bezüglich des Schicksals der Flüchtlinge“, sagte der CDU-Politiker. „Viele wollen helfen, fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten oder bieten sich als Dolmetscher und Helfer an.“ Da viele Geflüchtete wenig hätten mitnehmen können, habe man eine Kleider- und Hilfssammlung organisiert.