Brüssel. Die Kritik an der schleppenden Corona-Impfstoffbeschaffung durch die EU-Kommission in Brüssel reißt nicht ab. Nach dem Gipfeltreffen der Regierungschefs vergangene Woche glaubte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die schwersten Angriffe überstanden zu haben. Stattdessen wird es noch schlimmer: Eine Reihe von Regierungschefs in der Union redet nicht nur schlecht über Brüssel, sie setzen sich gleich ganz von der EU-Linie ab. Die Solidarität bröckelt – und sogar der Impfstoff aus Russland und China gewinnt zunehmend Freunde in Europa.

AdUnit urban-intext1

Besonders alarmierend dürfte für von der Leyen eine Reise sein, die Österreichs Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag gemeinsam mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach Israel unternimmt. Man wolle sich nicht auf die EU verlassen, bei der Produktion von Impfstoff der zweiten Generation gegen neue Virusmutationen dürfe man nicht nur von der Union abhängig sein, erklärt Kurz sein Motiv. Beim Treffen mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu wollen er und Frederiksen auf eigene Faust ausloten, wie sich Produktion und Beschaffung von Impfstoffen und Medikamenten beschleunigen lassen.

Interesse am russischen Serum

Die EU-Arzneimittelagentur EMA sei zu langsam, erklärt Kurz. Ein Affront gegen von der Leyen. Die gibt sich nach außen gelassen: „Die EU-Kommission ist definitiv daran interessiert, von Österreich, Dänemark und Israel zu lernen“, ließ sie einen Sprecher erklären. Doch in Wahrheit stellt Kurz alle Ankündigungen der Kommission, die Impfstoffversorgung in Europa werde sich bestimmt bald bessern, infrage. Das Misstrauensvotum wird verstärkt durch ein Gespräch, das Kurz vergangene Woche mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die mögliche Lieferung des russischen Sputnik-V-Impfstoffs nach Österreich führte.

Kurz steht mit seinem ausdrücklichen Interesse nicht allein. In Osteuropa läuft schon die große Einkaufstour. Im EU-Land Slowakei sind 200 000 Sputnik-Dosen eingetroffen, der tschechische Premier Andrej Babis plant ebenfalls eine Bestellung. In Ungarn wird Sputnik V längst eingesetzt. Weil der Impfstoff in der EU nicht zugelassen ist, hat Viktor Orbán auf eine Notfallgenehmigung gesetzt – auch für den chinesischen Impfstoff Sinopharm. Auch der polnische Präsident Andrzej Duda führt Gespräche mit Peking.

AdUnit urban-intext2

Die EU-Kommission hält sich offiziell mit Kritik zurück. Doch streuen Beamte Zweifel, dass Russland und China die zugesagten Mengen auch zügig liefern können. Und einen Trumpf könnte Brüssel noch ausspielen: Sollten im Sommer wie jetzt gefordert Geimpfte wieder problemlos in viele EU-Länder reisen können, würde dies vielleicht auf die Empfänger jener Vakzine begrenzt, die in der EU zugelassen sind. EU-Bürger mit Sputnik- oder Sinopharm-Schutz hätten dann womöglich das Nachsehen.