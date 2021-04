Europa will mehr und schneller impfen

Berlin. Nach Inkrafttreten der Corona-Notbremse rückt das Thema Impfen wieder in den Fokus. Darüber soll eine Bund-Länder-Spitzenrunde am Montag beraten, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte. Zugleich gab es am Freitag gute Nachrichten für die Impfwilligen in Deutschland. Die oberste deutsche Impfbehörde stuft die Nebenwirkungen der Präparate von AstraZeneca und Johnson & Johnson als sehr gering ein.

Spahn zeigte sich aber auch wegen konstanter Lieferungen von Biontech/Pfizer optimistisch. Laut EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist auch der EU-Vertrag zum Kauf von weiteren 1,8 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer fast fertig. „Wir werden in den nächsten Tagen abschließen“, sagte sie beim Besuch eines Pfizer-Werks im belgischen Puurs. Die Dosen sollen bis 2023 geliefert werden. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU immunisiert werden.

Ärztepräsident kritisch

Hinsichtlich der Nebenwirkungen erläuterte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, den aktuellen Stand. So kam in Deutschland auf 100 000 Impfungen mit AstraZeneca ein gemeldeter Fall eines Blutgerinnsels. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson sei das Verhältnis nach US-Daten sogar 1 zu 1 Millionen. Cichutek begrüßte eine Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs auch für Unter-60-Jährige nach Abwägung mit dem Arzt. Bei Johnson & Johnson sieht die Impfkommission nach aktuellem Stand keine Altersbeschränkung vor, wie Cituchek mitteilte. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hatte schon grünes Licht für Johnson & Johnson gegeben. Spahn hatte eine zeitnahe Auslieferung angekündigt.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisierte beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass „mehr als fünf Millionen Impfdosen ungenutzt gelagert“ würden. Spahn wies das zurück. Nach mehr als 600 000 Impfungen am Vortag seien im Moment vier Millionen Dosen auf Lager. Bis zur nächsten Lieferung zu Wochenbeginn würden davon zwei Millionen verimpft. Ein Großteil der EU-Bürger kann nach Einschätzung von der Leyens früher geimpft werden als ursprünglich gedacht. Sie sei zuversichtlich, dass es im Juli genügend Impfstoff gebe, um 70 Prozent der Erwachsenen in der EU zu impfen. Bislang war dieses Ziel für den 21. September angepeilt. Spahn erklärte, dass auf Basis der Lieferprognosen im Juni mit einem Ende der bisherigen festen Impfreihenfolge in Deutschland zu rechnen sei. Das bedeute nicht, dass allen gleich ein Termin gegeben werden könne. dpa

