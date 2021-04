EU verschärft ihre Klimaziele

Die Europäische Union verpflichtet sich offiziell auf eine deutlich stärkere Senkung der Treibhausgase um mindestens 55 Prozent bis 2030 und auf eine Wirtschaft ohne neue Klimalasten bis 2050. Bisher hatte sich die EU lediglich bereiterklärt, die Treibhausgasemissionen bis dahin um 40 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen.

Verhandlungsführer der EU-Staaten und des EU-Parlaments einigten sich in der Nacht zum Mittwoch nach 15 Stunden Verhandlungen auf diese gemeinsame Linie. Die Bundesregierung begrüßte dies. Den Grünen und Umweltschützern ist der Kompromiss aber zu wenig ehrgeizig. So lasse sich das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten, warnten sie.

Will die EU ihre neuen Ziele einhalten, muss sie in den kommenden Jahren ihre Wirtschaft komplett umbauen. Die Hoffnung ist, dass die USA, China und andere große Verschmutzer mitmachen, um die gefährliche Erwärmung der Erde zu stoppen. „Das ist ein herausragender Moment für die EU und ein starkes Signal an die Welt“, schrieb EU-Kommissionsvize Frans Timmermans auf Twitter. dpa