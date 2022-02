Mairead McGuinness dürfte geahnt haben, was während der Pressekonferenz auf sie zukommen würde. Ein Hagel an Fragen prasselte auf die EU-Finanzkommissarin ein, in denen die Journalisten alle Bedenken und Vorwürfe der Gegner des jüngsten EU-Plans ausführten. Und davon gibt es dieser Tage mehr als genug. Denn nun ist es offiziell: Die Brüsseler Behörde will Investitionen in Gas- und

...