Brüssel. In Deutschland ringt die Koalition gerade um die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz – in der Europäischen Union ist man schon einen großen Praxis-Schritt weiter: Kinder und Jugendliche in Europa sollen künftig viel stärker an politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen beteiligt werden. „Wir wollen ihre Stimmen stärken“, kündigt die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Suica, im Gespräch mit dieser Redaktion an. Sie will zugleich den Kampf gegen Kinderarmut in Europa forcieren – die Situation sei „beschämend“.

Immer wieder fordern Kinder und ihre Eltern, wie hier im vergangenen Jahr in Frankfurt, mehr Rechte für die Jüngsten der Gesellschaft ein. © dpa

Bislang fühlten sich zu viele Kinder bei der Entscheidungsfindung nicht ausreichend berücksichtigt, sagt die Vize im Kollegium von Präsidentin Ursula von der Leyen. „Wir müssen die Beteiligung auf allen Ebenen fördern und stärken – lokal, national und auf EU-Ebene“, fordert die Kommissarin. In den meisten EU-Mitgliedstaaten hätten Kinder und Jugendliche zwar erst im Alter von 18 Jahren ein Wahlrecht – aber sie hätten schon vorher das Recht, aktive Mitglieder demokratischer Gesellschaften zu sein, und sie können dazu beitragen, politische Prioritäten zu gestalten und umzusetzen. Kinder an die Macht? Es ist zumindest ein Schritt dahin.

Bündel von Maßnahmen

Suica und ihre Kollegen haben in einer neuen Strategie zur Stärkung der Kinderrechte ein ganzes Bündel praktischer Maßnahmen vorbereitet, um mehr Einmischung zu ermöglichen: Als einer der ersten Schritte werden Kinder und Jugendliche ausdrücklich in jene große „Konferenz zur Zukunft Europas“ einbezogen, die nächsten Monat mit großen Bürger-Debatten in allen Mitgliedstaaten beginnt.

Eine neue europäische Internet-Plattform soll die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder auf den verschiedenen Ebenen vernetzen – mit dieser Plattform will die Kommission unter anderem die Teilnahme an politischen Prozessen auf EU-Ebene fördern.

Um Kindern den Schritt zu erleichtern, sollen die EU-Charta der Grundrechte und andere Schlüsseldokumente in einer kinderfreundlichen Version herausgegeben werden. „Wir wollen auch die aktive Teilnahme am europäischen Klimapakt und am Green Deal fördern“, sagt Suica. „Kinder sollten als Botschafter des Klimapakts teilnehmen. Durch die Einbeziehung von Schulen in eine nachhaltige Klima- und Umwelterziehung können wir eine Klimakoalition bilden“. Die Teilnahme am demokratischen Leben müsse in der Kindheit beginnen.

Ermutigt ist die Kommission in ihrer Strategie für die Durchsetzung von Kinderrechten durch Beiträge von mehr als 10 000 Kindern, die sich nach einem Aufruf mit Vorschlägen beteiligt hatten. „Kinder sind sich ihrer Rechte bewusst – aber nur jedes vierte Kind hat das Gefühl, dass diese Rechte von der gesamten Gesellschaft angemessen berücksichtigt werden“, fasst die Kommissarin aus Kroatien das Ergebnis zusammen. „Aber sie sind aktive Bürger: Die jungen Leute, die weltweit für Klimaschutz auf die Straße gehen, beweisen das.“ Die Kommission will deshalb auch intern Konsequenzen ziehen und sicherstellen, dass die Perspektive der Kinderrechte in alle relevanten Politikfeldern einbezogen wird. In der EU-Zentrale sollen dafür Mitarbeiter geschult und Kapazitäten ausgebaut werden.

Doch sieht die Kommissarin noch ein großes Hindernis: „Um aktive Teilnahme zu ermöglichen, müssen wir auch Armut, Ungleichheiten und Diskriminierung bekämpfen, um den generationsübergreifenden Zyklus der Benachteiligung zu durchbrechen.“

„Das ist beschämend“

Da ist noch viel zu tun: „Trotz eines Rückgangs in den letzten Jahren sind 22 Prozent der Kinder in der EU von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht – fast 18 Millionen Kinder“, sagt Suica. „Dies ist ein wirklich großes Problem. Noch heute gibt es in der EU Kinder, die unter Hunger leiden. Das ist beschämend, das können wir nicht tolerieren.“ Rund die Hälfte der Kinder mit niedrigem Bildungsniveau der Eltern sei von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, verglichen mit weniger als zehn Prozent der Kinder, deren Eltern ein hohes Bildungsniveau hätten. „Dies führt zu einer tiefen Ungleichheit der Chancen“, so Suica.

Die Kommission will die Zahl der Menschen, die in der EU von Armut bedroht sind, bis 2030 um mindestens 15 Millionen verringern – darunter fünf Millionen Kinder. „Unser Vorschlag ist nun die Einführung der Europäischen Kindergarantie, die spezielle Maßnahmen für Kinder fordert, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind.“

Die Mitgliedstaaten sollen unter anderem Zugang zur frühkindlichen Bildung, guter Gesundheitsversorgung, Ausrüstung für Fernunterricht und mindestens eine gesunde Mahlzeit pro Schultag sicherstellen. Sucia warnt, die Corona-Pandemie habe Ungleichheiten und andere Probleme unter Kindern verstärkt und sogar neue geschaffen.