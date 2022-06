EU erhöht Druck auf Boris Johnson

Brüssel/London. Im Streit über Brexit-Regeln für die britische Provinz Nordirland geht die EU rechtlich gegen London vor. Damit reagierte die EU-Kommission auf Gesetzespläne der britischen Regierung, die das im Jahr 2019 vereinbarte Nordirland-Protokoll unterlaufen sollen. Trotz wiederholter Mahnungen habe die britische Regierung das Protokoll nicht umgesetzt, beklagte die Kommission. „Dies ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht.“ Konkret geht es um drei Verfahren: Zwei dieser Vertragsverletzungsverfahren werden neu eingeleitet, ein weiteres wieder aufgenommen. Enden könnten diese mit einem Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof und einer Geldstrafe für London. Mit dem Schritt eskaliert die EU den Streit verhältnismäßig langsam. Denn Entscheidungen des EuGH dauern zumeist Monate, manchmal länger. Ein Sprecher des britischen Premierministers Boris Johnson sagte, man sei „enttäuscht“. Der von Brüssel gewählte Ansatz erhöhe die Last für die Bürger in Nordirland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Boris Johnson im Londoner Unterhaus. © Jessica Taylor/UK Parliament/AP/dpa

Irland begrüßt Maßnahme

Die EU-Kommission hätte als Reaktion jedoch auch weit härtere Gegenmaßnahmen ergreifen können. So hätte die Behörde etwa einen Prozess in Gang setzen können, an dessen Ende Teile des Brexit-Handelsabkommens aufgekündigt werden könnten – mit wahrscheinlich spürbaren Auswirkungen für viele britische Unternehmen. Auch schärfere Warenkontrollen am Ärmelkanal gelten als denkbar. Irlands Außenminister Simon Coveney begrüßte das Vorgehen der EU-Kommission. Es sei das Ergebnis einer bewussten Strategie der britischen Regierung, die auf Provokation statt auf Partnerschaft setze, schrieb er auf Twitter. Das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Abkommens. Es sieht vor, dass die zum Vereinigten Königreich gehörende Provinz weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Europäischen Zollunion folgt. dpa