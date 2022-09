EU entzieht Orban 7,5 Milliarden Euro

Das gab es noch nicht in der Geschichte der Europäischen Union: Ungarn droht wegen des Vorwurfs verbreiteter Korruption der Entzug von Milliardengeldern aus der EU-Kasse. Die EU-Kommission beschloss am Sonntag, 7,5 Milliarden Euro aus drei Förderprogrammen zunächst nicht auszuzahlen. Haushaltskommissar Johannes Hahn sagte zur Begründung, das Geld aus dem EU-Haushalt sei in Ungarn nicht

...