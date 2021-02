Berlin. Die Corona-Impfkampagne in Deutschland läuft seit dem vergangenen Jahr – und mindestens ebenso lang die Debatte um Sonderrechte per Nadelstich: Sollten für Menschen, die bereits geimpft wurden, Ausnahmen gelten von den Regeln zur Eindämmung der Pandemie? Der Deutsche Ethikrat hat sich mit der Frage befasst und sie jetzt mit Nein beantwortet.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Ad-hoc-Stellungnahme zum Thema und die Überlegungen dahinter erläuterten die Ratsvorsitzende Alena Buyx und die Ratsmitglieder Sigrid Graumann und Volker Lipp in der Bundespressekonferenz. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt“, erklärte Buyx, „sollte aufgrund der noch nicht verlässlich abschätzbaren Infektiosität eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht erfolgen.“ Stattdessen sollten, mit Fortschreiten des Impfprogramms, die Freiheitsbeschränkungen für alle schrittweise aufgehoben werden. Als Maßstab, wann das vertretbar ist, solle der Staat dabei nicht nur auf die Infektionszahlen, sondern die Zahl der Krankenhausaufnahmen sowie schwere Verläufe und Todesfälle blicken.

Das Gremium Der Deutsche Ethikrat bearbeitet gemäß seinem gesetzlichen Auftrag ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizinische und rechtliche Fragen. Zu seinen Aufgaben gehören vor allem die Information der Öffentlichkeit und die Förderung der Diskussion in der Gesellschaft. Außerdem berät er die Politik in den entsprechenden Fragestellungen. Die 26 Mitglieder des Ethikrates üben ihr Amt persönlich und unabhängig aus. Sie dürfen keine aktiven Mitglieder des Bundestages oder der Bundesregierung beziehungsweise eines Landtages oder einer Landesregierung sein.

Hintergrund ist die immer noch offene Frage, inwiefern Geimpfte das Virus weitergeben können, auch wenn sie selbst vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung geschützt sind. Die Impfung schütze „nach derzeitigem Erkenntnisstand“ nicht davor, andere zu infizieren, erklärte Sigrid Graumann, Sprecherin der AG Pandemie des Rats. „Besondere Regeln für Geimpfte würden zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn machen.“ Die Forderung, für geimpfte Menschen Ausnahmen von Corona-Regeln zu machen, sei „wenig hilfreich“, so Graumann. „Sie suggerieren die falsche Sicherheit, von Geimpften würde keine Infektionsgefahr ausgehen.“

Sorge um Akzeptanz

Sonderrechte für Geimpfte könnten außerdem der Akzeptanz der Maßnahmen insgesamt schaden, so der Rat: Viele würden das als ungerecht empfinden, solange nicht jeder eine Chance auf eine Impfung habe, sagte Graumann. „Es ist fraglich, ob Menschen, die keine Angst vor einer Erkrankung haben und noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann noch bereit wären, die Infektionsschutzregeln einzuhalten.“

Neue Ergebnisse zur Wirkung des Impfstoffs von Astrazeneca hatten die Debatte um Sonderrechte nach einer Impfung in dieser Woche befeuert: Astrazeneca-Forschungschef Mene Pangalos hatte am Mittwoch erklärt, dass die Impfung des Anbieters nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einer Erkrankung schütze, sondern offenbar auch die Verbreitung des Virus bremse. PCR-Tests bei einer zufälligen Stichprobe aus Geimpften in Großbritannien hätten gezeigt, dass der Impfstoff die Übertragung um rund 67 Prozent verringere. Die Zahl bezieht sich auf Menschen, die eine erste Impfdosis hinter sich haben.

Ethikratsmitglied Wolfram Henn, der die genetische Beratungsstelle der Universität des Saarlandes leitet, geht hingegen davon aus, dass Fluggesellschaften, womöglich schon in diesem Sommer, die Vorlage eines Impfpasses verlangen werden. „Alternativ könnten Passagiere auch einen negativen Coronatest vorlegen, so wie es die Lufthansa vorgeschlagen hat“, sagte Henn auf Anfrage dieser Redaktion. Eine Coronaimpfung könnte beim Reisen allerdings auch schon deshalb nötig werden, weil das Zielland diese zur Bedingung einer Einreise macht.

Kultur „nicht essenziell“

Dass Nicht-Geimpfte künftig in Theatern oder bei Konzerten das Nachsehen haben könnten, hält Henn für berechtigt – vorausgesetzt, es ist genug Impfstoff vorhanden und jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. „Einen Lebensmittelladen aufzusuchen, zählt zur essenziellen gesellschaftlichen Teilhabe, das muss weiter möglich sein, ein Theaterbesuch oder die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio gehört aber nicht dazu“, argumentiert Henn. Wenn dann jemand seine Freiheit dafür nutzt, sich und andere nicht zu schützen, wird er damit rechnen müssen, dass andere Privatleute und Unternehmer sich vor der Gefahr schützen wollen, die von ihm ausgeht.