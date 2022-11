Es hakt beim Wohngeld

Berlin. Kommunen und Länder rechnen wegen der Ausweitung des Wohngelds mit monatelangen Verzögerungen bei der Auszahlung. Als Grund wurde Personalmangel genannt. Die Unterstützung werde viele Menschen nicht zeitnah erreichen, warnte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. „Das ist eine Bauchlandung mit Ansage.“ Eine Sprecherin von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) verwies auf geplante Verwaltungsschritte, die es einfacher machen sollten, das Wohngeld auszuzahlen. „Schon heute dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrags drei bis sechs Monate“, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der „Bild“. „Das wird sich deutlich ausweiten.“

Der „Welt am Sonntag“ sagte Landsberg, bei der Umsetzung des Gesetzes drohe „ein Kollaps“ des Wohngeldsystems bis weit in das kommende Jahr hinein. Eine auch nur annähernd ausreichende Ausstattung der Wohngeldstellen mit qualifiziertem Fachpersonal sei bis Januar nicht erreichbar. Einzelne Kommunen rechnen zum jetzigen Stand mit zweieinhalb- bis fünfmal so hohen Antragszahlen wie bisher, wie eine Umfrage unter den zehn größten deutschen Städten ergab.

Der Bundesrat hatte der Reform am Freitag zugestimmt. Demnach könnten 2023 zusätzlich zu den bisher 600 000 Haushalten bis zu 1,4 Millionen weitere Anspruch auf einen Zuschuss bekommen.