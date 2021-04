„Es geht nicht um Privilegien“

Berlin. Mitten in der Nacht zu viert spazieren gehen? Ein Abendessen mit dem halben Freundeskreis? Besuch von Oma und Opa im Haushalt der Enkel? Das könnte für einige Bundesbürger bald wieder überall möglich sein – und zwar ausdrücklich auch dann, wenn vor Ort strenge Corona-Regeln gelten. Denn: Für Geimpfte und Genesene sollen künftig weder Ausgangssperren noch Kontaktbeschränkungen gelten. Das ist Kern des am Donnerstag vorgelegten Entwurfs von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für eine neue Rechtsverordnung, der dieser Redaktion vorliegt.

„Mein Entwurf sieht vor, dass vollständig Geimpfte und Genesene von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen ausgenommen werden“, so die SPD-Politikerin. Heißt: Wenn sich ausschließlich Geimpfte oder Genesene Personen treffen, soll es keine Obergrenze mehr geben.

Wo sich aus zwei Haushalten höchstens fünf Erwachsene treffen dürfen, werden Immunisierte künftig nicht mehr mitgezählt. Darüber hinaus solle die Testpflicht für diesen Personenkreis ausgesetzt werden. „Damit können sie ohne Test beispielsweise einkaufen oder einen Friseur besuchen“, sagte Lambrecht dieser Redaktion. Maskenpflicht und Abstandsregeln sollen aber dagegen weiterhin auch für die Immunisierten gelten.

Juristischer Druck groß

Die Rücknahme der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie das Ende der Testpflicht seien „gerade für alte Menschen, die von der Pandemie besonders bedroht waren und unter der lange andauernden Isolation besonders gelitten haben, von großer Bedeutung“, so Lambrecht. „Und auch das medizinische Personal, das in der Pandemie ebenfalls außerordentlichen Belastungen ausgesetzt ist, wird zu den ersten gehören, die hiervon profitieren“, erklärt die Ministerin.

Das Grundgesetz lasse Einschränkungen der Grundrechte zu, wenn es hierfür eine besondere Rechtfertigung gebe, etwa den Schutz von Leben und Gesundheit in der Pandemie. Wenn aber jetzt belegt sei, dass von vollständig Geimpften und Genesenen keine besondere Gefahr mehr ausgehe, dann müssten die Einschränkungen ihrer Grundrechte zurückgenommen werden, begründet die Ministerin. „Es geht hier nicht um Sonderrechte oder Privilegien, sondern um ein zentrales Gebot unseres Rechtsstaats“, so Lambrecht. Es sei ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Mit dem Fortschreiten der Impfungen könnten auch jeden Tag immer mehr Menschen daran teilhaben.

Der Entwurf soll bereits in der kommenden Woche ins Kabinett kommen, anschließend müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Denkbar ist, dass es noch zu Änderungen kommt. Spätestens Ende Mai sollen die neuen Regeln in Kraft treten, möglich aber ist, dass es schneller geht. Immerhin ist nicht nur der öffentliche, sondern auch der juristische Druck auf die Regierung groß: Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind inzwischen etliche Klagen unter anderem gegen die nächtliche Ausgangssperre eingegangen – zumindest mit einer Eilentscheidung wird in Kürze gerechnet.

