Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, bewertet im Gespräch mit dieser Redaktion die Gewalt in Nahost und antisemitische Eskalationen in deutschen Städten.

Herr Botschafter, fast 3000 Raketen auf Israel – wie ist Ihre Gefühlslage angesichts dieser Umstände?

Jeremy Issacharoff: Wenn Sie mit solchen Zahlen konfrontiert sind,

...