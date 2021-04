Stuttgart. Drei Wochen nach der Landtagswahl haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg die Weichen für eine Wiederauflage ihrer Koalition gestellt. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und CDU-Landeschef Thomas Strobl sagten am Wochenende nach dem letzten Sondierungsgespräch in Stuttgart unisono, sie wollten Baden-Württemberg zum führenden „Klimaschutzland“ in Deutschland machen. Kretschmann ließ nach dem deutlichen Wahlsieg der Grünen keine Zweifel daran, wer in dem Bündnis das Sagen hat: „Jetzt haben wir einen klaren Führungsanspruch.“ Die Koalitionsverhandlungen sollen kommenden Donnerstag beginnen. Am 12. Mai will sich der 72-jährige Grüne zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen.

AdUnit urban-intext1

Nach großen Bedenken an der grünen Basis gegen eine Neuauflage von Grün-Schwarz sagte Kretschmann am Samstag: „Ein Weiter so gibt’s nicht.“ Die Gespräche mit der Union stimmten ihn hoffnungsfroh: „Es kann ein echter Neuaufbruch sein.“ Die Union macht den Grünen für die Regierungsbeteiligung weitreichende Zugeständnisse in der Umwelt-, Energie- und Asylpolitik. Kretschmann begründete sein Nein zu einer Ampelkoalition mit SPD und FDP damit, dass die Liberalen beim Klimaschutz nicht bereit gewesen seien, soweit wie die CDU zu gehen. „Dadurch war das auch viel belastbarer.“ lsw