„Erwägen nicht einmal Möglichkeit“

Seoul. Nordkoreas Außenminister Ri Son Gwon hat Verhandlungen ohne Vorbedingungen mit den USA über das Atomwaffenprogramm des isolierten Staats abgelehnt. „Wir erwägen nicht einmal die Möglichkeit von Kontakten mit den USA, geschweige denn solche zu haben, die uns nirgendwo hinführen“, hieß es in einer Erklärung Ris am Mittwochabend. Solche Gespräche würden nur „kostbare Zeit“ kosten, wurde er von den Staatsmedien des kommunistischen Regimes zitiert.

Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, hatte der Führung in Pjöngjang am Montag während eines Besuchs in Seoul erneut Gespräche ohne jede Vorbedingung angeboten. Es war jedoch das zweite Mal in dieser Woche, dass Nordkorea den USA die kalte Schulter zeigte. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte den USA am Dienstag vorgeworfen, falsche Erwartungen zu haben.

Nach Einschätzung der Experten der auf Nordkorea spezialisierten Nachrichtenseite „38 North“ des Stimson Center in den USA schließt Pjöngjang die Wiederaufnahme eines Dialogs nicht kategorisch aus. Vielmehr scheine Pjöngjang mehr von den USA zu erwarten. Die Nuklearverhandlungen mit dem USA kommen seit dem gescheiterten Gipfeltreffen Kim Jong Uns mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 in Vietnam nicht mehr voran. dpa