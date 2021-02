Berlin. Knapp drei Jahre, nachdem das erste Ankerzentrum die Arbeit in Bayern aufgenommen hat, zieht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das Bamf, eine positive Bilanz. In einem mehr als 200 Seiten langen „Forschungsbericht“, der dieser Redaktion vorliegt, hält Deutschlands Asylbehörde fest, dass Asylverfahren von Erstantragstellern in den Ankerzentren „durchschnittlich fünf Tage schneller als in den anderen Bamf-Standorten bearbeitet“ werden – 77 statt 82 Tage.

Die sogenannten Dublin-Prüfungen, in denen beschlossen wird, welcher EU-Staat das Asylverfahren führen muss, sind in den neu eingerichteten zentralen Unterkünften dagegen nicht schneller bearbeitet worden. In den 14 vom Bamf untersuchten Einrichtungen schoben die Behörden innerhalb von zwei Jahren 31 Prozent der gut 3300 ausreisepflichtigen Ausländer ab – gegenüber 36 Prozent an anderen Stellen.

Deutlich schneller funktioniert in den Ankerzentren allerdings die Organisation der freiwilligen Rückkehr von abgelehnten Asylsuchenden in ihre Herkunftsländer. Sie entscheiden sich im Durchschnitt 37 Kalendertage früher zur Ausreise als Personen, deren Verfahren an den anderen Standorten entschieden wurde, heißt es in dem Bericht. ZRB