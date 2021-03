Yangon. Die blutige Militärgewalt in Myanmar gegen das eigene Volk löst auch international zunehmend Bestürzung aus. Immer mehr Politiker fordern eine Reaktion der Internationalen Gemeinschaft und Maßnahmen gegen die Generäle. Trotz des brutalen Vorgehens der Einsatzkräfte im früheren Birma dauern die landesweiten Proteste gegen die neue Junta an. Polizisten und Soldaten reagierten am Dienstag erneut mit Schüssen und Gewalt.

Mindestens ein Mensch wurde in der ehemaligen Hauptstadt Yangon (früher: Rangun) erschossen, wie das Nachrichtenportal Myanmar Now berichtete. Fotos von dem in einer Blutlache liegenden Mann kursierten in sozialen Netzwerken. Lokalen Medien zufolge könnte es aber etwa in Kawlin im Norden weitere Opfer gegeben haben. Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP wurden allein am Sonntag 74 Menschen von Polizisten oder Soldaten getötet, die meisten davon in Yangon. Am Montag habe es erneut 20 Todesopfer gegeben. „Die Todeszahlen steigen drastisch“, so die Organisation.

Forderung nach Sanktionen

„Die vergangenen Tage haben endgültig gezeigt, dass die Militärjunta in Myanmar nur eines will: Die politische Macht um jeden Preis“ sagte die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Gyde Jensen (FDP). Es sei wichtig, dass die EU nun so schnell wie möglich „harte personenbezogene Sanktionen“ verhänge. „Dieses Wochenende war ein neuer Tiefpunkt“, sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Außenministeriums Jalina Porter am Montag (Ortszeit). Die Gewalt der Militärs gegen die Menschen in Birma sei „unmoralisch und nicht zu rechtfertigen“. dpa