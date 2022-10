Erneut Raketen aus Nordkorea

Seoul/Tokio. Ungeachtet starker Proteste hat Nordkorea seine Serie von Raketentests fortgesetzt. Das südkoreanische Militär teilte mit, Nordkorea habe am Donnerstag erneut zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Die Geschosse seien bei der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gestartet worden. Die eine sei bei einer maximalen Höhe von 80 Kilometern 350 Kilometer weit geflogen, die andere 800 Kilometer bei einer maximalen Höhe von 60 Kilometern.

Wenige Stunden später hat Nordkorea zudem zwölf Kampfflugzeuge in die Nähe der innerkoreanischen Grenze entsandt. Die Maßnahme war offenbar eine Reaktion auf ein gemeinsames Seemanöver der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte vom Donnerstag. Wie der südkoreanische Generalstab berichtete, soll die nordkoreanische Flugformation Schießübungen durchgeführt haben. Südkorea schickte daraufhin als direkte Reaktion 30 Kampfflugzeuge in das Grenzgebiet.

Südkorea ist alarmiert

Ein TV-Schirm mit einer Nachrichten-sendung über den Raketenstart.

Am Mittwoch hatte Südkorea mitgeteilt, die USA wollten ihren nukleargetriebenen Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ erneut in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel entsenden. Zuletzt war das Schiff im September zu seinem ersten Besuch in Südkorea seit fast vier Jahren eingetroffen und hatte an einem Seemanöver zwischen südkoreanischen und US-Streitkräften teilgenommen.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol sagte laut Yonhap am Donnerstagmorgen, dass sich seine Regierung „umfassend um die Sicherheit und das Leben der Bevölkerung kümmern“ werde. Seit dem 25. September hat Nordkorea nun bereits sechs Mal Raketen gestartet. dpa