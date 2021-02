Berlin. Schon am Donnerstagmorgen ist einigen Abgeordneten im Bundestag klar, dass dieser Tag für einen von ihnen sehr schwierig werden wird. An normalen Tagen treffen sich die Politikerinnen und Politiker des Fachausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung immer erst am Nachmittag. Doch diesmal ist schon um neun Uhr früh eine Sitzung angesetzt. Im Sitzungsraum dabei: zwei Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft München. Die Staatsanwälte haben Durchsuchungsbeschlüsse dabei. Im Visier: der CSU-Politiker und Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein. Im Raum steht der Vorwurf der Bestechlichkeit und des Unterschlagens der Umsatzsteuer.

Schwere Vorwürfe gegen CSU-Politiker Georg Nüßlein. Er soll für die Vermittlung von Schutzmasken-Aufträgen eine hohe Provision kassiert haben. © dpa

Um 9.25 Uhr beschließen die Mitglieder im Ausschuss einstimmig, die Aufhebung der Immunität des 51 Jahre alten Abgeordneten zu empfehlen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat nach Informationen dieser Redaktion einen hinreichenden Anfangsverdacht, dass Nüßlein Aufträge für Corona-Schutzprodukte an die Bundesregierung sowie die bayerische Landesregierung vermittelt und dafür eine Provision in Höhe von 660 000 Euro bekommen haben soll.

Abgewickelt soll der Deal über einen Geschäftspartner („L.“) worden sein. Mit diesem soll Nüßlein eine Vereinbarung getroffen haben, der zufolge er sich bereit erklärt haben soll, sowohl bei der bayerischen Landesregierung als auch bei der Bundesregierung für eine Auftragsvergabe an einen Maskenlieferanten zu werben. Laut Recherchen des „Spiegel“ soll es sich um eine hessische Textilfirma handeln, die Schutzkleidung verkauft. Im konkreten Fall ging es um die Lieferung von FFP2- und FFP3-Masken.

Insgesamt sollen drei Aufträge vermittelt worden sein: einer an das Bundesgesundheitsministerium, die beiden anderen an das Bundesinnenministerium und an das bayerische Gesundheitsministerium. Nüßlein selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Eine schriftliche Anfrage dieser Redaktion mit der Bitte um eine Stellungnahme ließ er unbeantwortet.

Kurz nach Aufhebung der Immunität durchsuchte die Polizei Nüßleins Büro im Bundestag. Die Ermittler stellten Unterlagen sicher. Auch Nüßleins Büro im Wahlkreis Neu-Ulm durchsuchten die Beamten, zudem die Wohnung des CSU-Politikers. Insgesamt hatten die Staatsanwälte an diesem Tag 13 Objekte im Visier – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Liechtenstein. Bisher sind nicht alle Details zu den Vorwürfen bekannt, die Ermittler halten sich aufgrund des laufenden Verfahrens zurück.

Im Sommer 2020 soll Nüßlein nach Informationen dieser Redaktion eine Rechnung für eine erste Provisionszahlung in Höhe von 660 000 Euro an den Geschäftspartner L. gestellt haben. Weil er dabei offenbar keine Umsatzsteuer auswies, ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt sowohl wegen des Verdachts der Bestechlichkeit als auch wegen des Verdachts der Umsatzsteuerverkürzung. Dabei geht es um 105 000 Euro. Nüßlein soll die Rechnung im Namen der Firma „Tectum Holding GmbH“ gestellt haben.

Laut einer Firmenauskunft im Netz ist die Firma im Bereich „Unternehmensberatung“ tätig – und beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gemeldet. Geschäftsführer: Dr. Georg Nüßlein. Sitz der Firma ist demnach Münsterhausen, eine Stadt zwischen Ulm und Augsburg, Landkreis Günzburg. Dort, wo Nüßlein sein Wahlkreisbüro hat. Auf der Seite des Bundestags gibt Nüßlein an, dass er in Münsterhausen „freiberuflich“ als „Wirtschaftsberater“ arbeite. Auch die Firma Tectum ist dort aufgeführt und Nüßlein als Gesellschafter.

Georg Nüßlein sitzt seit dem Jahr 2002 als stets direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag. Seit 2014 ist der Politiker stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion und dort unter anderem für die Themen Gesundheit, Umwelt und Reaktorsicherheit zuständig.

Die CSU im Bundestag reagierte zurückhaltend auf die Vorwürfe gegen Nüßlein. „Die Aufhebung der Immunität ist der übliche Vorgang, um auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher. „Vom Inhalt der Ermittlungen haben wir keine Kenntnis. Im Übrigen gilt in solchen Fällen die Unschuldsvermutung“, so der Sprecher weiter.

„Dauerhaft geschlossen“

Die SPD-Bundestagsfraktion äußerte scharfe Kritik. „Die Vorwürfe der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern gegenüber meinem Abgeordnetenkollegen Georg Nüßlein müssen von den Ermittlungsbehörden zügig geprüft werden“, twitterte der Vize-SPD-Fraktionschef Dirk Wiese. „Sollten sich die Vorwürfe erhärten, wäre dies kein Kavaliersdelikt“, sagte er. Dringend notwendig sind nach Wieses Ansicht zudem „schärfere Transparenzregeln“ im Bundestag.

Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks hat der CSU-Politiker die Vorwürfe „haltlos“ genannt. Nüßlein selbst scheint inzwischen abgetaucht zu sein. Wer jedenfalls seine Firma Tectum auf einer Internet-Suchmaschine eingibt, bekommt derzeit folgenden Vermerk: „Dauerhaft geschlossen“.