Erleichterungnach Urteil

Washington. Der Schuldspruch gegen den früheren Polizisten Derek Chauvin ist in den USA mit Erleichterung aufgenommen worden. Ein Geschworenengericht in Minneapolis (US-Staat Minnesota) hatte Chauvin am Dienstag (Ortszeit) der Tötung für schuldig befunden. Der weiße Polizist hatte am 25. Mai 2020 den Afro-Amerikaner George Floyd bei einer brutalen Festnahme getötet. Empörung über den mit einem Handy aufgezeichneten Todeskampf des Opfers führten zu landesweiten Protestkundgebungen. Das Strafmaß soll in etwa acht Wochen verkündet werden.

AdUnit urban-intext1

US-Präsident Joe Biden sagte, aus dem Urteil könne eine „bedeutende Veränderung“ hervorgehen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris ergänzte, die Erleichterung über das Urteil könne jedoch den Schmerz über den Verlust nicht nehmen. Es bringe die USA jedoch „einen Schritt näher“ zur Gerechtigkeit.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michele Bachelet, sprach von einem bedeutsamen Urteil. Exzessiver Zwang und Tötungen durch Polizisten müssten vor Gericht verhandelt werden, verlangte sie am Mittwoch in Genf. Ex-Präsident Barack Obama und Michelle Obama lobten das Urteil. „Wahre Gerechtigkeit“ erfordere jedoch eine Auseinandersetzung „mit der Tatsache, dass schwarze Amerikaner anders behandelt werden“. Millionen lebten in „Angst, dass ihre nächste Begegnung mit der Polizei auch ihre letzte sein könnte“. epd