In der am Montag in dieser Zeitung veröffentlichten Grafik zu den vorläufigen Erststimmen-Endergebnissen der Bundestagswahl 2021 ist uns bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Anstelle der Ergebnisse für den Wahlkreis 274 Heidelberg, zu dem auch einige Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zählen, sind lediglich die Zahlen des Stadtkreises Heidelberg eingelaufen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Im Wahlkreis 274 wurde wie folgt abgestimmt (Angaben in Prozent, gerundet): Franziska Brantner (Grüne): 30,2; Alexander Föhr (CDU): 24,1; Elisabeth Krämer (SPD): 20,2; Tim Nusser (FDP): 9,0; Malte Kaufmann (AfD): 6,1; Zara Kiziltas (Die Linke): 4,0; Sonstige: 6,5. red

