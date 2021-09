Franziska Giffey schaltet die Kamera an und geht auf Sendung: „Hallo allerseits“, sagt die 43-Jährige und lächelt intensiv den Bildschirm an. „Ich bin verabredet mit Manuela Schwesig, meiner lieben Kollegin.“ Es ist kein Fernsehduell, es ist ein Fernduett, das live auf Instagram übertragen wird. Noch hat sich Schwesig nicht in den Kanal eingewählt. Giffey muss die Zeit überbrücken. „Wir

...