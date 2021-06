Erfolg mit Hetze gegen Ausländer

Berlin/Magdeburg. Hätten nur die jüngeren Menschen gewählt – nicht die CDU hätte am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt gejubelt, sondern die AfD. Die in Teilen von den Sicherheitsbehörden als rechtsextrem eingestufte Partei erzielte bei der Landtagswahl 20 Prozent bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern. Die CDU laut Forschungsgruppe Wahlen 17. Bei den Menschen zwischen 30 und 44 Jahren holte die AfD 30 Prozent der Stimmen, die CDU nur 27.

AdUnit urban-intext1

Oliver Kirchner, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, hob am Tag nach der Wahl noch einmal die Bedeutung der jungen Wählerschaft für die Partei hervor. Man habe Erstwähler direkt kontaktiert und stark auf Wahlkampf in den sozialen Medien gesetzt. Vor allem ein Gefühl treibt die Menschen offenbar in die Arme der AfD: Das Gefühl, das Leben und die eigene Perspektive in Deutschland verschlechtere sich. 41 Prozent der Anhänger der AfD gaben an, dass sich die „Lebensumstände in ihrer Gegend in den vergangenen Jahren verschlechtert“ hätten. Bei der CDU sind es nur neun Prozent. So stark wie bei keiner anderen Partei fühlen sich offenbar Wählerinnen und Wähler der AfD als „Verlierer“ der gesellschaftlichen Entwicklung.

Offenbar gelingt es der AfD deutlich besser, diese Sorgen in ihrem Wahlkampf aufzugreifen. Sie macht dies auch – gerade im radikalen AfD-Flügel im Osten – mit Hetze gegen Fremde, die Partei wettert gegen „den Islam“ und „die Flüchtlinge“. Untersuchungen zeigen, dass junge Menschen in Ostdeutschland deutlich stärker als im Westen auf ausländerfeindliche Parolen anspringen.