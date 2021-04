Enttäuschung nach dem Gipfel

Berlin. Nach dem Impfgipfel zu Wochenbeginn könnte sich bei vielen Menschen bald Ernüchterung breit machen. Denn es werden längst nicht so viele Impfdosen auf einen Schlag verfügbar sein, um alle Bürger damit zu versorgen. Ein Teil der Bevölkerung wird warten und sich weiter an die Corona-Auflagen halten müssen, während vollständig Geimpfte Freiheiten zurückerhalten. Kritiker warnen bereits vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Frust und Enttäuschung sind absehbar. Das Kabinett will nach Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der kommenden Woche über eine Verordnung entscheiden, wie die Rechte von Geimpften künftig geregelt werden. Am 28. Mai stimmt der Bundesrat darüber ab.

Hat die Politik Familien und die Jüngeren vergessen?

Zumindest standen sie beim Impfgipfel offenbar nicht im Mittelpunkt. Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder nach „Familienimpfungen“ setzte sich jedenfalls nicht durch. Söder hatte seinen Vorstoß damit begründet, dass die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen derzeit steil ansteigen und somit auch die Eltern einer verstärkten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.

Für mehr Freiheiten Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dafür, dass vollständig Geimpfte in der Pandemie mehr Freiheiten bekommen sollten. Das gaben 56 Prozent der Befragten in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an. 36 Prozent lehnten dies „eher“ oder „voll und ganz“ ab. Acht Prozent machten keine Angaben. Für die Umfrage wurden am 26. April – also am Tag, an dem Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs das Thema diskutierten – 1138 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren befragt. dpa

Tatsächlich ist das Virus derzeit in keiner Altersgruppe so verbreitet wie unter den Jungen und Jüngsten: Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag derzeit die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen mit 260, gefolgt von den 20- bis 24-Jährigen mit 243. In den Altersgruppen bis 14 verzeichnet das RKI zum zweiten Mal in Folge einen deutlichen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche. Die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen hat mit 233 Fällen pro 100.000 derzeit die dritthöchste Inzidenz.

Wie steht es um Impfungen von Kindern?

Während die Impfquoten bei Erwachsenen nach oben klettern, müssen Kinder wohl noch warten. Bisher wird keiner der in der EU zugelassenen Impfstoffe für Kinder verwendet. Allein der Impfstoff von Biontech/Pfizer kann bereits ab 16 Jahren verimpft werden. Nach einem Bericht des Nachrichtensenders n-tv könnten die Impfungen mit Biontech im Sommer ausgeweitet werden auf Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Das habe die Kanzlerin beim Gipfel am Montag in Aussicht gestellt, so der Sender. Bis Kinder unter 12 Jahren geimpft würde, werde es aber noch dauern –„nicht vor Frühjahr 2022“ rechnet Angela Merkel demnach mit Impfungen für Kinder im Grundschulalter.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) appelliert an Eltern, sich impfen zu lassen, sobald es geht. Die Priorisierung werde absehbar aufgehoben werden. „Ab Juni wird es dann sehr schnell darum gehen, dass möglichst viele Erwachsene bereit sind, sich tatsächlich impfen zu lassen - auch Eltern“, sagte Giffey dieser Redaktion. „Ich rufe sie alle auf, sich für eine Impfung zu entscheiden.“ Das sei auch den sicheren Kita-Betrieb wichtig.

Was bedeuten die Gipfel-Ergebnisse für den Sommerurlaub?

In einigen Bundesländern beginnen bereits im Juni die großen Ferien. Wer bis dahin voll geimpft ist, muss nach Plänen der Regierung beim Reisen keinen negativen Test mehr vorlegen und nach der Rückkehr auch nicht mehr in Quarantäne. Das klingt zunächst gut. Erste Bundesländer wie Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben ihre Quarantäne-Regelungen bei Einreisen für Geimpfte sogar bereits aufgehoben, sofern es sich nicht um die Einreise aus Virusvarianten-Gebieten handelt. Auch viele klassische Urlaubsländer in der EU wollen die Auflagen für Immunisierte beenden. Doch die Geimpften sind vorerst eine Minderheit, und es wird dauern, bis sich das ändert. Millionen Menschen in Deutschland werden bis Sommer eben noch nicht geimpft sein. Für sie gelten somit weiterhin die bisherigen strengen Corona-Auflagen.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), sagte unserer Redaktion, je mehr Menschen geimpft seien, desto drängender stelle sich die Frage, welche Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten werden müssen, weil von Genesenen und Geimpften deutlich weniger Ansteckungsgefahr ausgehe. Dreyer betonte, ihr sei wichtig, dass mit den neuen Regelungen, welche die Bundesregierung vorbereite, auch Rücksicht auf die Menschen genommen werde, die derzeit noch keine Impfung haben können.

Was ist mit jenen, die nur die erste Impfdosis erhalten haben?

Auch sie kommt nicht in den Genuss der neuen Freiheiten und müssen erst auf ihre zweite Dosis warten. Beim Vakzin von Biontech/Pfizer müssen drei bis sechs Wochen zwischen erster und zweiter Spritze liegen, beim Covid-19-Impfstoff von Moderna sind es vier bis sechs Wochen. Bei Astrazeneca liegen zwischen beiden Verabreichungen sogar drei Monate. Wer also beispielsweise nach Freigabe der Impfpriorisierung im Juni seine Astrazeneca-Spritze bekommt, hat den zweiten Termin im September. Da ist der Sommer schon fast vorbei. Der Deutsche Reiseverband macht sich jedenfalls keine Illusionen. Dieses Jahr werde wohl „noch eine Kombination aus Impfung und Testpflicht bestehen bleiben“, da bis Sommer vermutlich noch nicht alle Impfwilligen eine Impfung erhielten.