Entscheidungbis Sommer

Berlin/Calw. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will bis zum Sommer über die Zukunft des Eliteverbands Kommandos Spezialkräfte (KSK) entscheiden. Ein Abschlussbericht zu 60 Reformauflagen, die nach rechtsradikalen Vorfällen und Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition angeordnet wurden, solle bis zur parlamentarischen Sommerpause vorgelegt werden, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. Der letzte Sitzungstag des Bundestags ist der 25. Juni. Kramp-Karrenbauer sprach von einer „Entscheidungsempfehlung, wie es mit dem KSK weitergeht“. Auch Vergabepraktiken müssten noch untersucht werden.

Verfahren verschärft

Das KSK hat inzwischen Verfahren zur Kontrolle von Munition und Ausrüstungsbeständen verschärft und will nach den Skandalen der vergangenen Jahre ein neues Kapitel aufschlagen. „Der Verband will das Vertrauen der Politik haben. Wir sind ein Instrument der Politik“, sagte der Chef des Stabes der Deutschen Presse-Agentur. „Wir fahren jetzt die Linie, dass wir uns an die Bundeswehrregeln halten. Wenn es schnell gehen muss, kann man diese Verfahren begründet auch entsprechend beschleunigen.“

Der Oberstleutnant betonte, dass der Verband auf dem Boden der Verfassung stehe. „Das ist ein nicht diskriminierender Verband. Es geht hier um Performance. Es geht um die Einsatzbereitschaft. Deshalb streben viele in das Kommando Spezialkräfte“, sagte er. dpa