Ende aller Corona-Maßnahmen?

Berlin. Es sind zwei Meldungen, die gegensätzlicher kaum sein können. Hier erklärt Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité das Ende der Pandemie. Dort, weit weg in China, steigen die Infektionszahlen rasant an, rechnen Fachleute mit bis zu einer Million Corona-Toten in den kommenden Monaten. Zwei Seiten einer Corona-Welt, die nun bald in das vierte Jahr mit dem Virus geht.

„Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, sagte Drosten dem „Tagesspiegel“. Seit dieser Äußerung erlebt Deutschland die nächste Debatte über die Lockerung von Corona-Maßnahmen, von denen allerdings auch nur noch wenige überhaupt bundesweit gelten, etwa das Tragen von Masken in überregionalen Zügen.

Wie ist die Infektionslage in Deutschland?

Aktuell ist die Lage in den deutschen Kliniken und Arztpraxen angespannt. Das liegt aber nicht nur an Corona, sondern vor allem an einer rasant gestiegenen Zahl an Menschen mit allen möglichen Atemwegserkrankungen: Influenza, RS-Virus. Vor allem Kinder sind betroffen. Und Klinikpersonal fällt selbst krank aus. Corona ist mittlerweile eine Belastung unter vielen im deutschen Gesundheitssystem.

Der Verlauf der Sars-CoV-2-Infektionen ist in der Regel milder, weniger Menschen müssen auf die Intensivstation, viele waren schon infiziert oder sind geimpft, haben Immunität aufgebaut. In den letzten Wochen sind die Fallzahlen allerdings wieder leicht angestiegen, jedoch auf niedrigem Niveau im Vergleich zu den heftigen Wellen im Frühjahr, Sommer und im Oktober. Die Sieben-Tage-Inzidenz – aufgrund geringerer Testungen allerdings begrenzt aussagekräftig – liegt bei rund 190.

Wie ist die Situation weltweit?

Vor allem China gerät in den Fokus. Dort rasen die Infektionszahlen seit geraumer Zeit in die Höhe. Wie hoch, weiß niemand genau, denn das autoritäre Regime in Peking teilt das nicht mit. Seit Sonntag veröffentlicht China keine täglichen Corona-Daten mehr – vor allem auch, um das Ausmaß der Infektionslage vor den Menschen in dem Land zu verheimlichen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich „sehr besorgt“.

Peking ist seit einigen Wochen von der rigiden Null-Covid-Politik abgerückt. Nach Schätzungen könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben. Die Rate der Impfungen ist gering, nach Ansicht von Fachleuten auch deshalb, weil die Menschen aufgrund der harschen Isolationspflicht gar nicht den Sinn einer Impfung gesehen haben. Zudem gelten die chinesischen Impfstoffe als weniger effektiv beim Schutz vor Corona.

Was sagen Drosten und andere Experten?

Virologe Drosten begründet das Ende der Pandemie und den Übergang von Corona in einen endemischen Zustand vor allem mit der nach diesem Winter „belastbaren Bevölkerungsimmunität“. Sie sei durch Impfungen und Infektionen mittlerweile so hoch, dass „das Virus im Sommer kaum noch durchkommen kann“, sagte Drosten. „Es sei denn, es gibt eine böse Überraschung, einen weiteren Mutationssprung. Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr.“

Andere Fachleute warnen indes vor Sorglosigkeit. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagte unserer Redaktion: „Wir können uns Erleichterungen leisten. Dabei sollten wir aber nicht alle Vorsicht fahren lassen.“ Es gehöre zu guter Prävention, weiterhin sich und andere zu schützen. Das Coronavirus werde nie mehr verschwinden, betonte Montgomery.

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, teilt diese Haltung – und begründet sie ökonomisch: „Die noch bestehenden Corona-Beschränkungen wie beispielsweise Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr schränken die wirtschaftliche Aktivität nicht ein, reduzieren aber die Zahl von Infektionen, nicht nur von Corona-Infektionen, sondern insbesondere auch von Atemwegserkrankungen“, sagte Schnitzer unserer Redaktion. „Der Krankenstand ist aktuell schon überdurchschnittlich hoch. Eine Aufhebung dieser Beschränkungen könnte den Krankenstand weiter erhöhen.“

Welche Regeln gelten zurzeit in Deutschland?

Vor einem Jahr gab es noch 2G-Regeln und Kontaktbeschränkungen beim Einkaufen, bei Treffen mit Freunden oder Veranstaltungen. Viele der einst strikten Corona-Regeln sind längst gelockert. Vor allem die Maskenpflicht in Kliniken und Praxen, aber auch in den Fernzügen und Bussen werden bundesweit noch strikt gehandhabt. Im Flugzeug wurde sie schon abgeschafft. Eigentlich sollen sich Infizierte noch für fünf Tage isolieren, doch mehrere Bundesländer wie etwa Schleswig-Holstein und Bayern haben das aufgehoben.

Einige Länder bleiben bei einem vorsichtigen Kurs: Thüringen hat seine Corona-Regeln schon bis Februar verlängert, einschließlich Isolationspflicht und Maskenpflicht im Nahverkehr. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht ebenfalls keinen Spielraum für weitere Lockerungen. Auch Rheinland-Pfalz hält an der Maskenpflicht fest. Es ist wieder ein Flickenteppich entstanden.

Wohin steuert die Politik?

Die Parteien sind uneins. Einige Spitzenpolitiker warnen vor einer vorschnellen Aufhebung der Corona-Maßnahmen. „Wenn wir über den Winter weiterhin rücksichtsvoll miteinander umgehen, werden wir die Corona-Pandemie bald überwunden haben“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken unserer Redaktion. „Aktuell sind die Infektionszahlen noch erheblich, das ist vor allem angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels ein Problem.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) lehnt ebenfalls ein sofortiges Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen ab. Lauterbach bekam aber nun Post von Justizminister Marco Buschmann. Darin schlug der FDP-Politiker vor, die bundesweiten Schutzmaßnahmen außer Kraft zu setzen.

Auch die Landkreise dringen auf eine weitere Lockerung. „Wir freuen uns, dass wir nach knapp drei anstrengenden Jahren auch von führenden Virologen die Bestätigung erhalten, dass die Corona-Pandemie durchgestanden ist“, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, unserer Redaktion. „Deshalb können jetzt weitere zielgerichtete Entscheidungen zur Aufhebung von Einschränkungen vorgenommen werden.“ Als Beispiel nannte er die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.