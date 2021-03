Amsterdam. Klimakrise, Konflikte, Kampf um Menschenrechte und Corona – diese Motive haben es in die Endauswahl für das „World Press Photo“ geschafft. Sechs Fotografen aus fünf Ländern sind für den Hauptpreis nominiert, wie die Jury am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Die Preisträger sollen am 15. April in Amsterdam bekanntgegeben werden. Das Preisgeld beträgt aufgrund finanzieller Engpässe im Zuge der Corona-Krise mit 5000 Euro nur noch die Hälfte des Vorjahres. Zu den Nominierten gehört der russische Fotograf Valery Melnikov, der eine armenische Flüchtlingsfamilie aus der Konfliktregion Berg-Karabach abbildete (Bild). An dem Wettbewerb hatten sich mehr als 4300 Fotografen aus 130 Ländern mit mehr als 74 000 Fotos beteiligt. Deutsche Fotografen wurden nicht nominiert. dpa