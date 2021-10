Empfehlung für den dritten Piks

Brüssel. In Deutschland wie auch in anderen Ländern Europas werden bereits Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht, etwa an Pflegeheimbewohner oder Krankenhausangestellte, um dem nachlassenden Immunschutz vorzubeugen. Nun zog die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nach. Sie gab am Montag grünes Licht für eine zusätzliche dritte Dosis.

Voraussetzung: Die Menschen sind mindestens 18 Jahre alt und der sogenannte Booster-Shot erfolgt mit einem Abstand von wenigstens sechs Monaten zur zweiten Dosis. Weil die Behörde noch auf Daten im Zusammenhang mit der Drittimpfung mit dem Moderna-Impfstoff wartet, beschränkt sich die Empfehlung der EMA derzeit noch auf das Vakzin von Biontech/Pfizer. Anders verhält es sich für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem. Hier könne die Drittimpfung mit mRNA-Vakzinen, also sowohl mit dem Mittel von Biontech/Pfizer als auch mit jenem von Moderna, bereits 28 Tage nach der zweiten Dosis gegeben werden, gab die Zulassungsbehörde in Amsterdam bekannt.

Es habe sich gezeigt, dass eine dritte Impfung bei Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem, etwa nach einer Organtransplantation, die Fähigkeit zur Bildung von Antikörpern gegen das Coronavirus verstärkt. Obwohl es keine direkten Beweise gebe, gehe man davon aus, dass sich der Schutz bei einigen Patienten dadurch erhöhen würde, hieß es von den Experten.

Es sei wichtig zu unterscheiden zwischen der Drittimpfung für Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem und der Booster-Dosis für die allgemeine Öffentlichkeit, sagte der Leiter für Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavaleri, am gestrigen Dienstag während einer Pressekonferenz. Die Behörde betonte jedoch, dass die Entscheidung, ob zusätzliche Dosen angeboten würden, bei den Gesundheitsbehörden der einzelnen EU-Mitgliedstaaten liege.

Deutschland verabreicht bereits seit Anfang September Corona-Auffrischungen an bestimmte Personen. Durch den Booster können sich deutlich mehr Antikörper gegen das Coronavirus bilden. Wie lange der Schutz genau reicht, bleibt derweil unklar. ,,Wir haben noch Mühe zu sagen, wie lange er nach einer zweiten Dosis anhält“, sagte Cavaleri. Es sei dementsprechend noch schwieriger, dies bezüglich einer Drittimpfung zu sagen. Die Immunantwort sei laut EMA-Experte jedoch deutlich höher als nach dem zweiten Piks.

Covid-Medikament vor Prüfung?

Derweil, so gab die EMA auf Nachfrage bekannt, werde die Behörde in den kommenden Tagen in Betracht ziehen, ob sie beginnt, die experimentelle antivirale Pille des US-Konzerns Merck & Co im Rahmen eines Rolling-Reviews zu prüfen. Dabei würde das Medikament einem Zulassungsverfahren unterzogen, bei dem die Antragsunterlagen nach und nach eingereicht werden. Der Pharmakonzern verkündete vergangene Woche Erfolge bei der Behandlung von Covid-19 mit dem neuen Mittel Molnupiravir. Demnach sei in einer klinischen Studie gezeigt worden, dass die Pille das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines tödlichen Verlaufs um die Hälfte reduziert, wenn sie Hochrisikopatienten in einem frühen Stadium der Infektion verabreicht wird. Antivirale Medikamente sollen verhindern, dass die Viren in Körperzellen eindringen oder sich dort vermehren.