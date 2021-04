Berlin. Mit einer ersten AstraZeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Das steht in einem Beschlussentwurf.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will am Mittwoch mit den Gesundheitsministern der Länder über die Empfehlung sprechen. Das kündigte der CDU-Politiker am Karfreitag per Twitter an. „Die ergänzte Empfehlung der Stiko zu Zweitimpfungen schafft Klarheit für die etwa 2,2 Mio Bürgerinnen und Bürger unter 60 Jahren, die in den letzten Wochen eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben“, so Spahn. „Sie können nach zwölf Wochen ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erhalten. Oder nach individueller Aufklärung im ärztlichen Ermessen AstraZeneca.“

AstraZeneca soll künftig nur älteren Menschen verabreicht werden. © dpa

Diese Zweitimpfungen stehen laut Spahn frühestens ab Mitte April an, da AstraZeneca erst seit Anfang Februar in Deutschland verimpft werde. „Am Mittwoch werde ich mit den Gesundheitsministern und -ministerinnen der Länder über das genaue Vorgehen sprechen.“

30 Fälle in Großbritannien

In Großbritannien sind bei mehr als 18 Millionen Impfungen mit AstraZeneca rund 30 Fälle von seltenen Blutgerinnseln gemeldet worden. Das teilte die britische Arzneimittelbehörde MHRA mit. „Das Risiko, diesen speziellen Typ von Blutgerinnseln zu bekommen, ist sehr klein“, heißt es darin. Es seien bis 24. März 22 Fälle von Hirnvenenthrombosen und acht andere Arten von Thrombosen gemeldet worden. In einem anderen Dokument der Behörde wurden 24 Fälle der Hirnvenenthrombosen aufgeführt. Dabei sind auch Thrombosen eingerechnet worden, die nicht durch eine zu geringe Anzahl an Blutplättchen entstanden sind. dpa

