Emmanuel Macron setzt auf Kontinuität

Paris. Wollte sich Emmanuel Macron, den die Medien in Frankreich gerne als „Meister der Uhren“ bezeichnen, alle Zeit lassen, um einmal mehr zu zeigen, dass er dem wachsenden Druck der ungeduldigen Öffentlichkeit nicht nachgibt? Waren er und seine Premierministerin Élisabeth Borne bis zuletzt unsicher über die ideale Zusammenstellung ihrer neuen Regierung?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Präsident Emmanuel Macron am Élysée-Palast in Paris.

Fast einen Monat nach der Wiederwahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten wurde nun die künftige Regierung vorgestellt. Im Vergleich zur vorherigen, wo es zuletzt 42 Minister und Staatssekretäre gab, handelt es sich um eine deutlich verkleinerte Mannschaft mit bislang nur noch 17 Ministern, sechs beigeordneten Ministern und vier Staatssekretären. Möglicherweise werden weitere Staatssekretäre zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Ein echter personeller Coup wie noch 2017, als Macron den populären Öko-Aktivisten und ehemaligen Fernseh-Moderator Nicolas Hulot für das Umweltministerium gewinnen konnte, gelang ihm diesmal nicht. In den Medien war durchgesickert, dass mehrere Politikerinnen und Politiker aus dem linken Lager, wie der grüne Präsidentschaftskandidat Yannick Jadot, Avancen des Élysée-Palastes Absagen erteilt hatten, weil sie es ablehnten, Macrons Programm zu unterstützen.

Justizminister umstritten

So bleibt das Kabinett stärker durch ehemalige Konservative geprägt, wie dem Innenminister Gérald Darmanin und dem Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, die ihre Posten behalten. Der bisherige Chef der Republikaner in der Nationalversammlung, Damien Abad, wird Minister für Solidarität, Autonomie und Menschen mit Behinderung. Auch der umstrittene Justizminister, der Staranwalt Éric Dupont-Moretti, bleibt im Amt. Insgesamt handelt es sich um eine hohe Zahl bekannter Gesichter – die neue Regierung ähnelt stark der bisherigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den neuen Mitgliedern gehört Catherine Colonna als Außenministerin, die bisherige Botschafterin Frankreichs in London, die bereits zwischen 2005 und 2007 Staatssekretärin für Europa-Angelegenheiten war. Diesen Posten behält Macrons Vertrauter Clément Beaune. Zwar bestimmt in Frankreich der Präsident die großen Linien der Außenpolitik, trotzdem zeigt die Personalentscheidung für Colonna sein Bemühen, mehr Frauen an Schlüsselposten zu setzen. Das war eine der Kriterien für die Besetzung des Premierminister-Amtes durch die ehemalige Arbeitsministerin Borne, die erst die zweite weibliche Regierungschefin in Frankreichs Geschichte ist.

Macron wurde während seiner ersten Amtszeit vorgeworfen, zwar eine scheinbare Geschlechter-Gleichheit hergestellt, aber die wichtigsten Posten von Ministern wie auch Beratern doch wieder mit Männern besetzt zu haben. Diese Tendenz besteht weiter fort, auch wenn das Amt der Umweltministerin an die bisherige Industrie-Staatsministerin Agnès Pannier-Runacher geht. Zu den wenigen neuen Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft gehören der Historiker Pap Ndiaye als Erziehungsminister sowie die Physikerin und Universitätspräsidentin Sylvie Retailleau als Ministerin für Forschung und Hochschule. Neue Kulturministerin wird Macrons bisherige Kultur- und Kommunikationsberaterin Rima Abdul Malak und Sportministerin die ehemalige Profi-Tennisspielerin und bisherige Leiterin des französischen Tennisverbands Amélie Oudea Castéra.

Tatsächlich handelt es sich bislang um eine provisorische Regierung. Denn am 12. und 19. Juni finden die Parlamentswahlen statt und nur wenn es Macrons Partei und deren Bündnispartnern gelingt, erneut eine Mehrheit in der Nationalversammlung zu erlangen, können die gerade erst ernannten Ministerinnen und Minister auch weiterhin im Amt bleiben.