Einzel- oder Doppelspitze möglich

Riesa. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla will seine Partei in den kommenden zwei Jahren auf einen „freiheitlich-sozialen“ Kurs führen. In seiner Rede zur Eröffnung des 13. AfD-Bundesparteitages sagte Chrupalla am Freitag im sächsischen Riesa, er sehe zwischen „freiheitlich“ und „sozial“ keinen Widerspruch. Wichtigster Tagesordnungspunkt der dreitägigen Veranstaltung ist die Wahl der neuen Parteispitze. Chrupalla, der gemeinsam mit Alice Weidel die Bundestagsfraktion der AfD leitet, tritt wieder an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sein Herausforderer für das Spitzenamt, Norbert Kleinwächter, warb am Rande des Parteitages für eine Rückkehr zu den liberal-konservativen Anfängen der 2013 gegründeten Partei. Der Bundestagsabgeordnete sagte: „Im Grundsatzprogramm steht, wir sind Liberale und Konservative. Da steht nicht, wir sind Soziale.“ Die AfD sei zwar auch eine „soziale Partei, weil wir uns um die sozialen Probleme der Bürger kümmern, aber unser ideologischer Ansatz ist im Kernfundament konservativ-liberal“.

Zwei-Drittel-Mehrheit dafür

Bundesvorsitzender Tino Chrupalla spricht in der Sachsenarena.

Die Delegierten entschieden, dass die AfD künftig auch von nur einem Vorsitzenden geführt werden kann. Ein entsprechender Antrag zur Änderung der AfD-Satzung, wonach künftig eine Doppel- oder Einzelspitze möglich sein soll, erhielt die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die bisher gültige Satzung sah „zwei oder drei“ Bundessprecher vor – so heißen die Vorsitzenden in der AfD.

Mehr zum Thema Bundesparteitag AfD ermöglicht Einzelspitze Mehr erfahren Parteien Chrupalla stellt Team für AfD-Vorstandswahl vor Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel AfD Parteitag wählt Doppelspitze Mehr erfahren

Für die Reform hatte der Thüringer Landeschef und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke geworben. Er sagte: „Grundsätzlich sind Zweierspitzen konfliktträchtig.“ Darüber, ob die neue Regelung schon dieses Mal angewandt wird, muss der Parteitag noch gesondert entscheiden. Chrupalla führt die AfD seit dem Weggang des Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen im Januar alleine.

Chrupalla sagte, es gehe jetzt darum, „die destruktive Stimmung der vergangenen Zeit hinter uns“ zu lassen. Als möglicher Co-Vorsitzender bewirbt sich der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest. Falls es bei der Doppelspitze bleiben sollte, wird in der Partei erwartet, dass auch Alice Weidel für diesen Posten kandidiert. dpa