„Einsatz für Respekt und Toleranz“

Wiesbaden. Die Erinnerung an Walter Lübcke hat am Sonntag einen besonderen Festakt in Wiesbaden geprägt: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) überreichte erstmals den Demokratiepreis, der nach dem ermordeten Regierungspräsidenten von Kassel benannt ist. Geehrt wurden der ehemalige Hanauer Opferbeauftragte Robert Erkan, die Journalistin Dunja Hayali und Christopher Vogel für das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus – für demokratische Kultur in Hessen.

„Alle Geehrten eint ihr Einsatz für Freiheit, Respekt und Toleranz“, sagte Bouffier laut Mitteilung der Staatskanzlei. „Sie machen sich für ein Miteinander in der Gesellschaft und die Bewahrung unserer demokratischen Werte stark.“

Verleihung alle zwei Jahre

Die Verleihung des Walter-Lübcke-Demokratie-Preises 2020 musste wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr verschoben werden. Die Auszeichnung in Form eines Sterns – angelehnt an das Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry – soll in der Regel alle zwei Jahre vom hessischen Ministerpräsidenten verliehen werden. Die nächste Verleihung ist dann turnusgemäß im Jahr 2022 geplant. Dem Kuratorium zur Verleihung des Preises gehört auch die Witwe des 2019 erschossenen Regierungspräsidenten, Irmgard Braun-Lübcke, an.

Erkan engagierte sich als Opferbeauftragter der Stadt Hanau bei der Betreuung von Angehörigen nach dem Anschlag vom 19. Februar 2020. Hajali wurde für ihren journalistischen Stil und ihren Mut geehrt, „gesellschaftliche Konfliktthemen offensiv anzugehen“. Als dritter Preisträger unterstützt das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus – für demokratische Kultur in Hessen e.V. Initiativen, Institutionen, Parteien und Einzelpersonen, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus einsetzen. lhe

