Einigung über Nordirland-Protokoll

London. Als sich Premierminister Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am gestrigen Montag in dem beschaulichen Örtchen Windsor westlich von London trafen, begrüßten sie sich herzlich, die Stimmung zwischen den beiden Politikern wirkte gelöst. Dazu hatten sie auch guten Grund. Denn nach monatelangen intensiven Gesprächen haben sich Brüssel und London auf einen überarbeiteten Deal zum Nordirland-Protokoll geeinigt.

Sunak bezeichnete die Einigung am Nachmittag als „großen Durchbruch“. Durch den neuen „Windsor Framework“, wie das juristische Rahmenwerk für das Nordirland-Protokoll genannt wird, würde das Leben der Menschen der Region einfacher. So sollen unter anderem die meisten Kontrollen für Waren, die die Irische See überqueren und in dem Landesteil verbleiben, abgeschafft und überdies Vorschriften zur Mehrwertsteuer nun von London ausgehandelt und werden.

Außerdem solle das Rahmenwerk „die Souveränität und den Platz Nordirlands in der Union schützen“. Das ist jedoch allenfalls ein Zwischenerfolg. „Kann Sunak seinen Brexit-Deal verkaufen?“. Es ist die entscheidende Frage, die auch sofort von Medien gestellt wurde. Für den Regierungschef ist dies ein heikler Moment. Schließlich muss er die erzkonservative unionistische „Democratic Unionist Party“ (DUP) sowie die Brexit-Hardliner in der eigenen Partei überzeugen. Es geht um „alles oder nichts“, kommentierte der Fernsehsender Sky News.

Für Stirnrunzeln sorgte ein geplantes Treffen von der Leyens mit dem König. Der Monarch hält sich aus Fragen der Tagespolitik eigentlich strikt heraus. Es gilt daher als ungewöhnlich, dass er ausgerechnet an dem Tag mit von der Leyen zusammentraf, an dem eine umstrittene Vereinbarung mit Brüssel geschlossen werden sollte. Kritiker warfen Sunak vor, den König für seine Zwecke zu instrumentalisieren.

Zollgrenze auf See verlegt

Das Nordirland-Protokoll ist schon seit Jahren ein Zankapfel zwischen London und Brüssel. Im Zuge dessen wurde die Zollgrenze zwischen Nordirland auf der einen und Großbritannien auf der anderen Seite in die Irische See verlegt. So soll eine sichtbare Grenze zwischen der Provinz und dem EU-Staat Irland vermieden werden – auch um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern. London hatte den Vertrag mit der EU 2019 ausgehandelt, verschob die damit einhergehenden Warenkontrollen jedoch immer wieder.

Während Ex-Premierminister Boris Johnson versuchte, die EU unter Druck zu setzten, schlug Sunak in den vergangenen Monaten versöhnliche Töne an. „Ich will die Sache zu Ende bringen“, sagte er am Wochenende. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei Keir Starmer sagte dem Premier seine Unterstützung zu, wenn es zu einer Abstimmung über den Deal im Parlament kommen sollte. Die unionistische DUP wehrte sich lange gegen das Abkommen, will eine mögliche Übereinkunft genau prüfen.

Die Erzkonservativen fordern, dass die Bevölkerung bei Gesetzen, die in Nordirland gelten, mitreden kann. Ihr Druckmittel: die politische Stabilität des ohnehin fragilen Landesteils. Sie drohen damit, die Regierungsarbeit mit der Sinn-Fein-Partei nicht aufzunehmen. Johnson sowie weitere Brexit-Hardliner halten überdies an einem höchst umstrittenen Gesetzentwurf fest, den sie als Druckmittel gegen die EU nutzen wollen. Damit könnten Warenkontrollen gestoppt und durch eine freiwillige Regelung ersetzt werden.