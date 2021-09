Einigung in Magdeburg

Magdeburg. Trotz parteiinterner Kritik und teils schmerzlicher Kompromisse bei Inhalten und Posten hat die SPD in Sachsen-Anhalt einer Koalition mit CDU und FDP zugestimmt. In einem Mitgliedervotum sprachen sich 63,4 Prozent für das schwarz-rot-gelbe Regierungsbündnis aus, wie die Partei am Wochenende mitteilte.

Kritik hatte es in der SPD unter anderem daran gegeben, dass die Partei das Wirtschaftsministerium an die CDU abgeben soll. Bei der Landtagswahl am 6. Juni hatte die SPD mit 8,4 Prozent das schlechteste Ergebnis der 31-jährigen Geschichte des Landesverbandes eingefahren. Die SPD verlor zwei weitere Mandate im Landtag und ist jetzt nur noch mit neun Abgeordneten vertreten.

Mit den 40 Abgeordneten der CDU kommt die SPD im neuen Landtag auf eine Mehrheit, die dem geschäftsführenden und designierten Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) aber mit nur einer Stimme als zu dünn galt. Daher kommt die FDP dazu, die nach zehn Jahren wieder im Landtag vertreten ist, mit sieben Abgeordneten.

Die CDU- und FDP-Vorsitzenden äußerten sich am Wochenende erleichtert. Am Freitag geben die beiden Parteien bekannt, ob sie der schwarz-rot-gelben Koalition beitreten. dpa

