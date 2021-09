Einheitlicher Ansatz

Rom. Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen mehr Geld für die gemeinsame Arbeit verschiedener Gesundheitsbereiche zur Krisenprävention ausgeben. „Wir wollen in den Ansatz ’One Health’ (eine Gesundheit) investieren“, twitterte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza am Montag in Rom. Dort begann der zweite und letzte Tag des Treffens der G20-Gesundheitsminister, in dessen Mittelpunkt die Corona-Pandemie steht. Hinter dem Ansatz „One Health“ steht, Human- und Tiermedizin sowie die Umwelt als ein gemeinsames System zu betrachten, wenn es darum geht auf einen künftigen Gesundheitsnotfall zu reagieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag Veränderungen bei der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Beim „One Health“-Ansatz gehe es auch darum, Infektionskrankheiten, die sich wechselseitig auf Tiere und Menschen übertragen können, besser zu erforschen. „Auch das ist ein Bereich, den wir bei der Weltgesundheitsorganisation gestärkt sehen wollen“, sagte er am Rande des G20-Treffens. Auch die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen forderte mehr Engagement für diese Strategie. dpa