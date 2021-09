Einheitliche Quarantäne an Schulen?

Berlin. Die deutschen Amtsärzte fordern einheitliche Quarantäneregeln bei Infektionsfällen in Schulen: „Die Verunsicherung bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern durch die vielen unterschiedlichen Quarantäneregeln ist groß“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes dieser Redaktion. Zum Teil gebe es nicht nur unterschiedliche Verfahren zwischen den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. „Die Länder müssen sich jetzt dringend auf bundeseinheitliche Quarantäneregeln für Schulen einigen. Das schafft Sicherheit und erleichtert die Akzeptanz der Maßnahmen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spahn für Absonderung Einzelner

Die Gesundheitsminister der Länder wollen an diesem Montag darüber beraten, ob es eigene Quarantäneregeln für Kinder geben soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt darauf gedrungen, die Regeln zu vereinheitlichen. „Wir brauchen einheitliche Vorgaben für die Quarantäne in Schulen. Darauf sollten sich die Gesundheitsminister der Länder endlich einigen“, sagte er dem „Spiegel“. Wenn die Schüler im Unterricht Masken trügen, müsse man nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken, wenn ein positiver Fall auftrete. „Pragmatisch wäre, dass nur die Sitznachbarn für fünf Tage in Quarantäne gehen und sich dann freitesten können. Eine ganze Schulklasse wie jetzt in Quarantäne zu schicken, führt dazu, dass irgendwann Hunderttausende Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen nicht am Unterricht teilnehmen, obwohl sie gar nicht infiziert sind“, sagte Spahn.

Ärztevertreterin Teichert kann sich auch ein ganz anderes Modell zum Schutz der Schüler und Schülerinnen vorstellen: So sei es sinnvoll, die aktuell laufenden Pilotprojekte zu beobachten, in denen Alternativen zur Quarantäne geprüft würden. „Sollte sich herausstellen, dass es effektiver ist, die schulischen Kontaktpersonen eines infizierten Schülers täglich zu testen, statt sie in Quarantäne zu schicken, sollte ein solches Vorgehen zum bundesweiten Standard werden“, erklärte Teichert.

Die Fallzahlen unter Kindern und Jugendlichen waren zuletzt deutlich angestiegen. „In den Altersgruppen der Jugendlichen (10–19 Jahre) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 170 pro 100 000 Einwohner“, heißt es dazu im jüngsten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Dabei spielt eine Rolle, dass es für Kinder unter zwölf Jahren aktuell noch keinen Impfstoff gibt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2