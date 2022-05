Eingeschlafener LKW-Fahrer fährt gegen zwei Sattelzüge auf Parkplatz bei A6

Sinsheim. Ein eingeschlafener LKW-Fahrer hat am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf einer Tank- und Rastanlage auf der A6 bei Sinsheim verursacht. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 47-Jährige, dass er müde wurde und fuhr deshalb von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen schlief er bereits im Bereich der Durchgangsfahrbahn an den LKW-Parkplätzen ein. Der noch fahrende Sattelzug streifte einen geparkten LKW, kollidierte mit einem Steinquader und schob diesen vor sich her. Darauf stieß das Fahrzeug mit einem weiteren parkenden Sattelzug zusammen, wodurch der Tank beschädigt wurde. Dessen 55-jähriger Fahrer schlief in der Fahrerkabine und wurde durch den Aufprall aus seiner Schlafkoje geschleudert. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht durch den Zusammenstoß. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

