„Eine Art Clan-Kriminalität in der CSU“

Berlin. Agentur „Pfennigturm“, das klingt bescheiden. „Wir können Kommunikation“, wirbt die Firma. Und: „Denken strategisch.“ Andrea Tandler ist Geschäftsführerin der Münchner Werbeagentur – und sie braucht nun eine gute PR-Strategie. Denn die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler steht massiv in der Kritik. Und mit ihr die gesamte CSU. Mal wieder geht es um Maskendeals im Zuge der Corona-Krise. Mal wieder geht es um Millionen, die als Provisionen kassiert worden sein sollen.

Mit Beginn der Pandemie gründete Tandler laut Recherchen von NDR, WDR, „Süddeutscher Zeitung“ und dem „Spiegel“ eine weitere Firma, die „Little Penguin GmbH“ – und stellte sich mit Schutzmasken aus China bei mehreren Ministerien in Deutschland vor. Sie vermittelte Maskenlieferungen der Schweizer Firma Emix nach Berlin und Nordrhein-Westfalen. Tandler erhielt laut Bericht zwischen 5 und 7,5 Prozent Honorar und Provision. Gemessen an der Gesamtsumme von Lieferungen an deutsche Ministerien bedeute das einen Anspruch von 34 bis 51 Millionen Euro. Ein großer Teil der Summe sei tatsächlich geflossen. Allein das Bundesgesundheitsministerium kaufte bei Emix Masken für 712,5 Millionen Euro – zu stolzen Stückpreisen von bis zu 9,90 Euro.

Nicht nur die Tochter eines früheren ranghohen CSU-Politikers steht im Fokus. Angebahnt wurde der Maskendeal zwischen Tandler, deren Geschäftspartner und der Bundesregierung über Monika Hohlmeier, CSU-Politikerin – und Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten und Partei-Ikone Franz Josef Strauß. Geld soll Hohlmeier den Recherchen nach allerdings nicht für ihre Vermittlung erhalten haben. Tandler selbst und ihre Rechtsanwältin äußerten sich auf Anfrage von WDR, NDR und „SZ“ nicht zum Honorar.

Andere Politikerinnen und Politiker von CDU/CSU zeigen sich auf Nachfrage unserer Redaktion wütend. „Sofern die Vorwürfe zutreffen, bin ich über diese beschämende Geldmacherei inmitten der Krise entsetzt“, sagte die CSU-Abgeordnete und Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz. Die SPD forderte eine Prüfung einer Rückabwicklung der Verträge über die Maskenlieferung. Der Rechtsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, sprach von Wucher. „Wir haben hier eine Art der Clan-Kriminalität in der CSU“. Es sei „unfassbar, wie ein Teil der Union die Corona-Krise missbraucht und die Taschen mit Steuergeldern vollschlägt“.

