Ein hoffnungsloser Fall

Gelächter und Buh-Rufe. Es geht oft laut zu im britischen Parlament. Gestern war die Stimmung in Westminster besonders aufgeladen. Schließlich stellte sich die Noch-Premierministerin Liz Truss zum ersten Mal den Fragen von Oppositionschef Keir Starmer, nachdem der neu ernannte Finanzminister Jeremy Hunt am Montag in einer Erklärung fast alle ihre politischen Versprechungen zurückgenommen

...