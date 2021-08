Am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer errichtet, am 9. November 1989 ist sie gefallen und daraufhin fast vollständig abgerissen worden. „Ich hatte dafür plädiert, größere Teile stehen zu lassen“, berichtet der damalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen: „Als ich damals meine Überlegung in der CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses vorgeschlagen habe, da bin ich fast erschlagen

