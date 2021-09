Effizientere Wirtschaft ist das Ziel

Berlin. Innovationsstau, überbordende Bürokratie und Klimawandel: Der Umbau der Wirtschaft setzt die Politik unter Druck. Was planen die Parteien für Unternehmen und Selbstständige?

Union

Die Union läutet ein „Modernisierungsjahrzehnt“ der Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045 ein. Die „Konzentration aufs Kerngeschäft“ geht für Selbstständige und Unternehmen mit Entlastungen bei Steuern und Bürokratie einher.

SPD

Die SPD will jährlich mindestens 50 Milliarden Euro in „wichtige Zukunftsfelder“ investieren, etwa für Gigabit-schnelles Internet. Schnell soll es auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen gehen, die stärker an Kriterien wie Nachhaltigkeit und Tarifbindung gekoppelt werden. Förderung soll es auch für Start-ups und Selbstständige geben.

Grüne

Bei den Grünen stehen 50 Milliarden Euro jährlich zusätzlich im Wahlprogramm, um klimaneutrale Infrastruktur zu finanzieren. Die soll auch Mittelstand und Handwerk zugutekommen. Um den steigenden Gewerbemieten entgegenzuwirken, soll für Firmen der Kündigungsschutz verbessert und eine Gewerbemietpreisbremse „in Städten mit angespanntem Gewerberaummarkt“ eingezogen werden.

FDP

Die FDP möchte eine sogenannte negative Gewinnsteuer als unbürokratische Finanzspritze für Krisenzeiten einführen. Unternehmen sollen überdies von steuerlichen Entlastungen profitieren.

Linke

Die Linke setzt sich besonders für Soloselbstständige ein. So sollen Auftraggeber Sozialversicherungsbeiträge auch für diese zahlen. Die Gewerbesteuer will die Partei in eine „Gemeindewirtschaftsteuer“ umwandeln.

AfD

Die AfD will den Einfluss der Bundesregierung auf den Markt stark einschränken, Unternehmer sollen mehr Freiheiten gewinnen. Zudem soll die Erbschaftsteuer abgeschafft werden. baro/mt