Seit Montag lernen in Baden-Württemberg die Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 wieder im Präsenzunterricht. Weitere Öffnungen soll es vor den Osterferien in zwei Wochen nicht mehr geben. Damit hinkt Baden-Württemberg seinen Nachbarländern zum Teil weit hinterher. Angesichts steigender Inzidenzzahlen kommt aber in Hessen der ab kommendem Montag geplante Wechselunterricht für alle Schüler ab

...